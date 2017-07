Politik Schwarzenfeld

13.07.2017

Dass der Zuspruch so gut sein würde, damit hatten Marianne Schieder und Uli Grötsch nicht gerechnet. Aber der große Raum in der Gaststätte Miesberg war komplett gefüllt, als die beiden SPD-Bundestagsabgeordneten am Mittwoch das Thema "Freiheit in Sicherheit" erörterten. "Das ist auch für die SPD ein wichtiges Thema, nicht nur für die Union", versicherte Grötsch mit Blick auf die zahlreichen Zuhörer.

Eines der sichersten Länder

Uli Grötsch (42), hat jetzt eine Legislaturperiode im Bundestag hinter sich, wo er als berufserfahrener Polizist ("22 Jahre im Polizeidienst") mit brisanten sicherheitspolitischen Fragen befasst war. Ein Insider also, der den Spagat von Freiheit und Sicherheit erkennt und der versichert, dass man ihn meistern könne. "Man braucht keine Angst zu haben vor dem starken Staat, denn wir wollen die Leute nicht schikanieren, sondern schützen", rief er den Parteigenossen zu, die aus dem ganzen Landkreis Schwandorf, aber auch aus dem Landkreis Cham nach Schwarzenfeld gekommen waren.Zuvor hatte der neue Generalsekretär der Bayern-SPD (seit dem 20. Mai 2017) die großen Verunsicherungen aufgezählt, mit denen die Deutschen in Sicherheitsfragen leben - natürlich immer unter der Maßgabe einer Aussage seiner Vorrednern Marianne Schieder. Sie hatte eingangs befunden: "Wir leben in einem der sichersten Länder der Welt." Aber Terroranschläge, Wohnungseinbrüche, die Krawalle beim G-20-Gipfel in Hamburg und ähnliches mehr provozierten bei den Menschen dennoch ein Gefühl der Unsicherheit. "Muss man für mehr Sicherheit die Rechte der Bürger und die Meinungsfreiheit einschränken?" Mit dieser Frage beschäftigen sich sozialdemokratische Vordenker schon lange - auch um das Thema nicht den Rechten überlassen zu müssen.Grötsch hatte dazu zwei interessante Bemerkungen parat. Zum einen wies er darauf hin, dass im Jahr 2016 vier Mal soviel Straftaten durch das rechte Eck begangen wurden wie durch das linke - in Zahlen 5230 (links) zu 22 400 (rechts). Und er versicherte, dass der notorische Ruf von der Union nach schärferen Gesetzen scheinheilig sei. "Ich bin im Bundestag im Bereich der Terrorabwehr beteiligt und wir haben viele Gesetze gemacht", betonte Grötsch. Oder mit anderen Worten: "Wir haben in Deutschland mit die weitgehendsten Anti-Terror-Gesetze der Welt."Es gibt hier natürlich mehr als einen Wermutstropfen. "Wir haben zwar keine laschen Gesetze, aber ein Vollzugsdefizit - also zu wenig Bundespolizisten und zu wenig Staatsanwälte." Als vorbildlich stellte der Politiker in diesem Zusammenhang das Gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Schwandorf hin - "das ist ein Idealbild der grenzüberschreitenden Polizei", urteilte Grötsch.