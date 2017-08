Politik Schwarzenfeld

01.08.2017

Ganz laaaangsam! Das signalisiert das neue "Tempo-30"-Schild den Autofahrern, die auf der Nabburger Straße die Grund- und Mittelschule passieren. Das war eine Forderung der Bürgerversammlung, die nun umgesetzt wurde.

Überschwemmungsgebiet

Zwei Personalien

Gleich drei Mal kam die Sache mit der Geschwindigkeitsbegrenzung vor der Schule aufs Tablett. Zuerst bei der Bürgerversammlung, dann bei einer Sitzung des Bauausschusses im April dieses Jahres und schließlich mit einem Schreiben der Schulleitung. Tenor war immer der gleiche: Im Bereich der Schule die Geschwindigkeit des Verkehrs auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen.Dann waren die Prüfinstanzen an der Reihe: die Verkehrsbehörde des Marktes und die zuständige Polizeiinspektion Nabburg. Beide Stellen hatten nichts gegen die Neuerung. Zwischenzeitlich stehen die Schilder bereits an Ort und Stelle und die Autofahrer können sich während der großen Ferien schon mal ans langsame Fahren gewöhnen.Thema der von Zweitem Bürgermeister Peter Neumeier geleiteten Sitzung des Marktrates war auch eine Anfrage von Manfred Bäumler (ÜPW). Er monierte die schlechte Sicht für Autofahrer, die von der Miesberg-Allee herunter kommen und nach recht in die Nabburger Straße einbiegen wollen. "Da braucht es einen Verkehrsspiegel", wünschte sich Bäumler. Gerhard Peter (CSU) wiederum war aufgefallen, dass auf dem ehemaligen Allkofer-Gelände gebaut wird. "In der Verwaltung liegt kein Bauantrag vor", gab Geschäftsstellenleiterin Kathrin Schwarz zur Antwort.Freuen wird sich Boris Bodensteiner (CSU). Der Marktrat hatte in seiner Eigenschaft als JU-Vorsitzender den Bau eines Streetballfeldes auf der Multifunktionsfläche beim Sportpark, Richtung Forsterweiher, beantragt. Er griff damit ein Thema auf, das auch schon in der Basketballsparte des 1. FC und im Jugendbeirat angesprochen wurde. "Der Bauhof wird in den nächsten Wochen den Bordstein beim Platz im Sportpark absenken oder entfernen", kündigte Peter Neumeier an. Der Korb im Baugebiet Süd werde abgebaut und an geeigneter Stelle im Sportpark wieder aufgebaut.Es gibt zwischenzeitlich eine Verordnung über das Überschwemmungsgebiet an der Schwarzach, die man im Amtsblatt für den Landkreis Schwandorf (Nr. 14 vom 16. Juni) nachlesen kann. Das Überschwemmungsgebiet berührt auch das Schwarzenfelder Marktgebiet. Ziel ist vor allem, in bebauten und zur Bebauung vorgesehenen Gebieten Schäden durch Hochwasser zu vermeiden oder zumindest zu verringern, einen schadlosen Hochwasserabfluss zu regeln und sicherzustellen, sowie freie, unbebaute Flächen als Retentionsraum zu schützen und zu erhalten.Auch zwei Personalien beschäftigten den Marktrat. Der Zweite Bürgermeister gab zum einen bekannt, dass Markus Gebhard (31) zum stellvertretenden Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Schwarzenfeld berufen wurde. Gebhard war bislang im Bauamt tätig. Er wohnt in Hirschau und wird künftig mit Geschäftsstellenleiterin Kathrin Schwarz zusammenarbeiten.Als Nachfolgerin Gebhards im Bauamt wurde aus zahlreichen Bewerbern einer externen Stellenausschreibung Melanie Kasowski ausgewählt. Sie wohnt in Amberg und ist derzeit Verwaltungsbeamtin bei der Stadt Nürnberg. Die Versetzung wird im Einvernehmen mit der Stadt Nürnberg zum 1. September erfolgen.