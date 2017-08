Sport Schwarzenfeld

Vier Spiele, null Punkte: Der Einstieg in die Landesliga Mitte hätte für den 1. FC Schwarzenfeld nicht trister sein können. Und jetzt geht es am Freitag zum nächsten Spitzenteam.

Noch ist beim 1. FC Schwarzenfeld die 1:7-Klatsche gegen den SSV Jahn Regensburg II nicht völlig vergessen, da wartet am heutigen Freitagabend schon die nächste ganz schwere Aufgabe auf den Tabellenletzten. Im vorgezogenen Spiel gastiert die Elf von Wolfgang Stier um 19 Uhr beim SV Fortuna Regensburg. Ein erster Punktgewinn oder gar ein voller Erfolg scheinen auf den ersten Blick unrealistisch zu sein.Vor allem deshalb, weil die Gastgeber als einer der Titelanwärter gelten und auf ihrem kleinen Platz schon so manchen Gegner an die Wand gespielt haben. Die Fortunen haben sich personell verstärkt und dabei vor allem in die Offensive investiert. Jedoch sind die Regensburger auch nicht unverwundbar. Das wollen die Schwarzenfelder ausnutzen und versuchen, ihr Spiel aufzuziehen und sich nach der Niederlage vom Samstag neu zu orientieren. "Wir müssen dieses 1:7 aus den Köpfen herausbekommen. Vor allem daran haben wir in dieser Woche im Training gearbeitet", sagt Wolfgang Stier. Es gelte aber auch, so der Coach, die Fehler anzusprechen und zu minimieren.Mit Laufbereitschaft und kämpferischem Einsatz wollen die Spieler des 1. FC Schwarzenfeld versuchen, den Gegner nicht wie gewohnt ins Spiel finden zu lassen. Ein Punktgewinn ist das erklärte Ziel des Aufsteigers. Sollte dieses Vorhaben nicht gelingen, hätte sich nach Meinung des Trainers nicht viel verändert. "Gegen den SV Fortuna erwartet eigentlich niemand etwas Zählbares. Erst in den nächsten Wochen wird es anders sein", so Wolfgang Stier. Dann nämlich warten Gegner auf den 1. FC Schwarzenfeld, die auf Augenhöhe sind. Trotzdem will die Mannschaft heute Abend nichts unversucht lassen, um erfolgreich zu sein.Die personelle Situation hat sich gegenüber der Vorwoche verändert. So stehen mit Marco Griebl und Florian Schlagenhaufer wieder zwei Stammspieler zur Verfügung. Dafür fallen aber Bastian Böckl und Christoph Bäßler aus. Bei Philipp Fischer und Matthias Messmann entscheidet sich ein Einsatz erst kurzfristig. "Egal, mit welcher Besetzung wir auflaufen, wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen", meint der Trainer. Favorit ist der Gastgeber, doch so untergehen wie zuletzt gegen den SSV Jahn II wollen die Schwarzenfelder heute Abend nicht.