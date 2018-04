Sport Schwarzenfeld

In allerletzter Sekunde wurde dem 1. FC Schwarzenfeld in Bad Kötzting ein verdienter Punkt entrissen. Durch eine mehr als fragwürdige Schiedsrichterentscheidung in der Nachspielzeit kamen die Gastgeber durch ein Elfmetertor von Jakub Süsser zum schmeichelhaften 2:1-Erfolg.

Bis dahin waren die Gäste mindestens gleichwertig. Sie gingen durch ein Eigentor von Daniel Jenne in der 17. Minute ein Führung, der 1:1-Ausgleich fiel in der 63. Minute durch Johannes Aschenbrenner.Für die Platzherren war es ein wichtiger Sieg für den Klassenerhalt. Der Gast aus Schwarzenfeld machte es den Bayerwäldlern sehr schwer. In der ausgeglichenen Partie konnte sich die heimische Angriffsreihe nicht gegen die starke Schwarzenfelder Defensive durchsetzen.Das Führungstor der Stier-Elf resultierte aus dem Eigentor von Daniel Jenne in der 17. Minute, als dieser seinen weit vor dem Tor postierten Schlussmann mit einem Rückpass überraschte, der im Netz landete. Bad Kötzting mühte sich um eine spielerische Linie, doch die fand nicht statt.Nach dem Wechsel war es ein zerfahrenes Spiel mit optischen Vorteilen für die Heimelf und Chancen auf beiden Seiten. In der 60. Minute schickte der sehr kleinlich leitende Schiedsrichter Miroslav Spirek und Florian Schlagenhaufer nach einer Rangelei vorzeitig vom Platz.Wenig später kam Bad Kötzting durch Johannes Aschenbrenner zum 1:1-Gleichstand. Dieses Resultat wäre ein gerechtes Schlussergebnis gewesen, doch dann zeigte der Unparteiische in der Nachspielzeit nach einer Berührung an Trantina auf den Elfmeterpunkt. Jakub Süsser ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte den Siegtreffer für die Gastgeber.