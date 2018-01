Auch Hechtl neu am DFB-Stützpunkt in Schwarzenfeld

31.01.2018

Nicht nur für Spieler stellen die DFB-Stützpunkte ein Sprungbrett in ihrer sportlichen Entwicklung dar, auch für Trainer bietet sich das Förderprogramm des DFB zur persönlichen Weiterentwicklung an. Am Stützpunkt Schwarzenfeld ist ab Februar Oliver Eckl als Übungsleiter aktiv. Er tritt damit die Nachfolge von Stefan Grünauer (Weiden) an.

Der 25-jährige Eckl, der als Spieler seine gesamte Laufbahn bei den SF Weidenthal-Guteneck verbrachte, ist als Trainer noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. Bislang coachte der Student bei seinem Heimatverein diverse Jugendteams und feierte dort unter anderen mit den C- und B-Junioren Aufstiege in die Kreisliga. In der laufenden Saison sammelt Eckl, der 2017 die B-Lizenz mit Bestnoten absolvierte, als Co-Trainer im NLZ Cham in der U14 weitere Erfahrungen. Auch im Stützpunktprogramm erhielt der ehrgeizige Nachwuchstrainer Einblicke und fungierte seit März 2017 als Zusatztrainer."Oli hat noch keinen großen Namen als Trainer, gleicht die fehlende Erfahrung und Bekanntheit aber durch unglaublich hohes Engagement aus. Im Trainertrio mit Rainer Summerer und Christian Most ist er für mich die ideale Ergänzung.", erklärte Stützpunktkoordinator Johannes Ederer die Personalie. 2018 möchte Eckl mit der DFB-Elite-Jugend-Lizenz beginnen und damit schnellstmöglich die nächste Ausbildungsstufe erreichen. Gefragt nach seinen Zielen, erklärte Eckl, dass es ihm "ein besonderes Anliegen" sei, für die Region Schwarzenfeld die Talentförderung weiter voran zu treiben, den Austausch mit den umliegenden Vereinen zu suchen und so die Kommunikation weiter zu stärken.Neuer Zusatztrainer am Stützpunkt wird Christian Hechtl. Der B-Lizenzinhaber stammt ebenfalls von den SF Weidenthal-Guteneck und trainierte zuletzt den Bezirksligisten SV Schwarzhofen. Ederer freut die Entwicklung: "Nach den jüngsten Personalwechseln ist am Stützpunkt Schwarzenfeld ein merklicher Aufwärtstrend erkennbar. Diesen wollen wir bestätigen und weiterführen."Interessierte Spielerinnen und Spieler der Jahrgänge 2003-2006 können sich bei einem der drei Stützpunkttrainer für ein Probetraining anmelden. Die Trainingseinheiten finden montags zwischen 17-20 Uhr auf der Anlage des 1.FC Schwarzenfeld statt. Talente des Jahrgangs 2007 können sich Mitte Juli für die Aufnahme am Stützpunkt bewerben. Weitere Informationen zum Talentförderprogramm sind auf der Homepage des Bayerischen Fußballverbandes unter der Rubrik "Talente&Auswahlteams" zu finden.