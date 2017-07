Sport Schwarzenfeld

16.07.2017

26

Die Erwartungen waren andere: Mit einem Pünktchen hatten die Kicker des 1. FC Schwarzenfeld insgeheim beim Landesliga-Auftakt gerechnet. Nach der Partie beim TSV Kareth gab's nichts Zählbares, sondern nur Ernüchterung.

Alles andere als wunschgemäß verlief für den 1. FC Schwarzenfeld der Start in die Landesliga-Saison nach dem Aufstieg. Das Gastspiel beim TSV Kareth-Lappersdorf endete für den Neuling mit einer 1:5-Niederlage. Hierbei zeigte sich deutlich, dass in der neuen Umgebung Fehler schneller bestraft werden als in der Bezirksliga. Beim Zwischenstand von 4:0 war das faire Spiel praktisch nach einer Stunde entschieden.Für diesen ersten Auftritt in der Landesliga nach der Bezirksliga-Meisterschaft hatten sich die Schwarzenfelder Spieler viel vorgenommen. Sie waren positiv gestimmt, was auf die guten Trainingseindrücke der vergangenen Wochen und auch auf die Testspielergebnisse zurückzuführen war. Schnell sahen sich die Gäste aber auf dem Boden der Wirklichkeit angekommen, denn nach nicht einmal zehn Minuten war das Konzept von Trainer Wolfgang Stier dahin. Bei vier der fünf Treffer wurden die Karether durch gegnerische Abwehrfehler begünstigt. So beim frühen 1:0 in der achten Minute durch Siegfried Ludwig, der von der Außenbahn angespielt wurde und nur vollstrecken musste. Auch das 2:0 nach einer halben Stunde durch den gleichen Spieler wurde auf diese Art und Weise vorbereitet. Die Gastgeber wirkten spritzig und spielfreudig und waren insgesamt torgefährlicher als der Aufsteiger. Kurz vor der Pause hätte es noch einmal spannend werden können, denn der 1. FC Schwarzenfeld bekam nach einem Foul des heimischen Torwarts einen Elfmeter zugesprochen, den Marco Zirngibl aber nicht verwandeln konnte. Er scheiterte an Torwart Rachner.Vielleicht wäre zu diesem Zeitpunkt ein Ruck durch die Gästeelf gegangen, die sich allerdings noch nicht geschlagen gab. Fünf Minuten waren nach der Pause gespielt, als sich die Defensive der Schwarzenfelder erneut einen Aussetzer erlaubte und Maximilian Röhrl auf 3:0 erhöhte. Dieses Tor kam einer Vorentscheidung gleich, denn dem TSV Kareth gelang fortan alles. Die Folge war das 4:0 von Siegfried Ludwig in der 58. Minute nach einer Flanke von der rechten Seite. Für die Heimelf war somit das Spiel gelaufen, sie schaltete einen Gang zurück, ohne großartig in Gefahr zu geraten. In dieser Phase gelang dem Gast durch Sebastian Bauer der Anschlusstreffer zum 4:1. Wenig später wurde eine weitere gute Möglichkeit des 1. FC Schwarzenfeld zur nochmaligen Ergebniskorrektur vergeben. Den Schlusspunkt setzte Michael Kirner in der vorletzten Spielminute, als sich der Neuling einen Fehler in der Vorwärtsbewegung leistete und der Ball von den Einheimischen schnell nach vorne gespielt wurde.Trainer Wolfgang Stier meinte hinterher, dass sein Team vielleicht etwas zu blauäugig gewesen wäre und geglaubt hätte, mit geringem Aufwand zum Erfolg zu gelangen. "Der Unterschied lag am druckvollen Spiel und der Laufbereitschaft des TSV Kareth. Sie haben unsere Fehler eiskalt bestraft", lautete das Fazit des Gästetrainers.

TSV Kareth 5:1 (2:0) 1. FC Schwarzenfeld

Sie haben unsere Fehler eiskalt bestraft. Wolfgang Stier, Trainer des 1. FC Schwarzenfeld nach der Niederlage in Kareth

TSV Kareth: Rachner, Führer, Christian Ludwig, Kirner, Wimberger, Siegfried Ludwig (59. Hofbauer), Fehr, Kessner, Brunnbauer (69. Witzmann), Röhrl, Kammermeier (71. Massinger)1. FC Schwarzenfeld: Kiener, Messmann, Binder (65. Bäßler), Zirngibl, Ferstl (80. Böckl), Griebl (65. Schlagenhaufer), Fischer, Bauer, Krachunov, Felix Peter;Tore: 1:0 (8.) Siegfried Ludwig, 2:0 (30.) Siegfried Ludwig, 3:0 (50.) Maximilian Röhrl, 4:0 (58.) Siegfried Ludwig, 4:1 (77.) Sebastian Bauer, 5:1 (89.) Michael Kirner - SR: Martin Speckner (SG Schloßberg 09) - Zuschauer: 400 - Besonderes Vorkommnis: (45.) TW Rachner (Kareth) hält einen Foulelfmeter von Marco Zirngibl