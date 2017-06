Sport Schwarzenfeld

16.06.2017

23

0 16.06.201723

In Amberg schloss sich der Kreis, in Amberg geht's wieder los. Dir Kicker des 1. FC Schwarzenfeld haben ihr Abenteuer Landesliga gestartet. Das wird eine schweißtreibende Angelegenheit - nicht nur bei den Spielen.

Lieber eine kurze, knackige Vorbereitung als eine, die sich zieht. Wolfgang Stier, Trainer des 1. FC Schwarzenfeld

Da geht's ordentlich zur Sache: Vier Mal Training pro Woche, und gleich zum Auftakt ein Testspiel-Knaller gegen den Bayernligisten FC Amberg. Knapp vier Wochen haben die Kicker des 1. FC Schwarzenfeld Zeit, sich als Aufsteiger auf die Saison in der Landesliga Mitte vorzubereiten. "Lieber eine kurze, knackige Vorbereitung als eine, die sich zieht", sagt Trainer Wolfgang Stier. Am Donnerstagabend bat er sein Team zur ersten Einheit, da ging es noch etwas gemächlicher zu. 28 Spieler der ersten und zweiten Mannschaft (B-Klasse) waren im Sportpark dabei. Nach der Einheit besprachen Trainer und Spieler noch einige organisatorische Dinge für die kommende Saison."Für die erste Mannschaft habe ich einen Kader von 18, 19 Mann", berichtet Stier. Den Abgängen von Jeremy Schmidt und Philipp Peter (beide zum SC Ettmannsdorf) stehen drei Neuzugänge gegenüber. Für die Abwehr kommt Stefan Krachunov vom SV Neubäu. Der Bulgare, der mittlerweile in Schwarzenfeld wohnt, kann sowohl Innen- als auch Außenverteidiger spielen. Vom SV Schwarzhofen wechselt Christoph Ludascher in den Sportpark. Der Offensivmann spielte schon früher einmal für den 1. FC. In der Jugend war auch schon Max Klebl in Schwarzenfeld, jetzt kehrt er von der DJK Dürnsricht zurück. Und Stürmer Bernd Heinisch, der eigentlich seine Karriere beendet hat, will zur Verfügung stehen, falls einmal Not am Mann ist. Abgeschlossen ist die Personalplanung noch nicht. "Wir sind noch an ein, zwei Spieler dran", sagt Stier. Ob sie kommen? Ausgang offen.Aber auch so sieht sich der Trainer für die Landesliga-Saison gewappnet. "Das Ziel kann ohnehin nur Klassenerhalt lauten", sagt er. Da ist er aber auch durchaus zuversichtlich. Immerhin habe einige Kräfte in der Mannschaft, die schon vor fünf Jahren beim damaligen Landesliga-Intermezzo dabei gewesen seien.. Die Landesliga Mitte hält Stier für durchaus attraktiv: SC Ettmannsdorf, ASV Burglengenfeld, SV Etzenricht, SV Raigering und dazu viele Vereine aus der Regensburger Ecke. "Das wird eine interessante Liga", sagt Stier. Die wenigen Fahrten in den Bayerischen Wald seien zu verkraften.Den ersten Härtetest absolvieren die Schwarzenfelder an einem Ort, der ihnen in bester Erinnerung ist. Vor vier Wochenende feierte der 1. FC am Amberger Schanzl mit dem Sieg gegen den FC Amberg II die Bezirksligameisterschaft und den Aufstieg. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) testen die Schwarzenfelder in Amberg - dieses Mal geht es am Schanzl gegen die Bayernligamannschaft des FC.Am Sonntag, 2. Juli, steht ein Testspiel bei der DJK Utzenhofen auf dem Programm, am Freitag, 7. Juli, gibt es einen Landesliga-internen Vergleich gegen den SC Ettmannsdorf. Gespielt wird in Steinberg. Das letzte Vorbereitungsspiel vor dem Landesliga-Auftakt am 15. Juli steigt am Mittwoch, 12. Juli, bei der DJK Arnschwang. Dann hofft Stier, dass seine Truppe für die Landesliga-Etappen gut gerüstet ist: "Das wird eine schwierige Angelegenheit", sagt er nochmals, "aber wir machen uns auch keinen Druck."