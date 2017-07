Sport Schwarzenfeld

19.07.2017

0 19.07.2017

Die gute Nachricht zuerst: Die Schwarzenfelder Fußballer machten am Mittwochabend gegen den FC Tegernheim viel weniger Fehler als im ersten Spiel. Die schlechte Nachricht: Es waren immer noch zu viele.

Zwei verschiedene Situationen, der schroffe Kommentar des Schwarzenfelder Trainers Wolfgang Stier traf auf beide zu: " Das darf nicht passieren." Nach zwei Fehlern unterlag der 1. FC am Mittwochabend im ersten Landesliga-Heimspiel nach dem Aufstieg mit 1:2 (1:1). Dabei hätten die Gastgeber einen Punkt durchaus verdient gehabt: "Das war couragiert und von der Einstellung her viel besser als beim 1:5 in Kareth", sah Stier durchaus Positives vor den rund 300 Zuschauern im Sportpark. Doch die zwei Gegentore vermiesten ihm und seinen Jungs doch die Stimmung. "Wir haben uns nicht belohnt."Nach der frühen Führung durch Florian Schlagenhaufer, der ein starkes Zuspiel mit einem Schuss ins kurze Eck nutzte, gab Schwarzenfeld den eigentlich favorisierten Tegerenheimern contra. Doch Mitte der ersten Hälfte schlug zunächst Stefan Krachunov einen Fehlpass, FC-Abwehrchef Matthias Messmann rutschte bei seinem Rettungsversuch dann auch noch weg, so dass Gäste-Akteur Andreas Meyer freie Bahn hatte, seinen Querpass brauchte Gentrit Istufi aus 12 Metern nur noch einzuschieben.Als nach wirklich gemächlicher zweiter Hälfte mit nur wenigen Chancen auf beiden Seiten alle schon mit einem Unentschieden rechneten, segelte ein Freistoß knapp zehn Minuten vor Schluss in den Schwarzenfelder Strafraum, irgendwie wurde der Ball noch verlängert und am hinteren Pfosten durften sich drei Tegernheimer streiten, wer denn zum 2:1 einköpfen darf. Maximilian Wasmeier war schließlich der Glückliche. Stier hatte das Unheil doch kommen sehen: "In der zweiten Hälfte konnten wir nicht mehr richtig für Entlastung sorgen."Und da sprach er auch ein Problem an, dass die Schwarzenfelder die ganze Saison hindurch begleiten könnte: "Unser Kader ist einfach zu eng. Bei uns darf niemand ausfallen." Am Mittwochmorgen hatte sich aber bereits Leistungsträger Marco Zirngibl (Magen-Darm) abgemeldet, Torschütze Florian Schlagenhaufer musste kurz nach der Pause angeschlagen raus. Für ihn kam Christian Ferstl, der wenigstens etwas Dampf machte. Christoph Baessler saß leicht verletzt auf der Bank und war auch keine Alternative. Ansonsten konnte Stier offensiv kaum nachlegen. Die Gäste waren da schon bedeutend besser dran, konnten auch Offensivkräfte bringen. Dennoch hätte es für den Gastgeber für diesen einen Punkt reichen müssen. Deswegen wiederholte Stier immer wieder: "Das darf nicht passieren."

1. FC Schwarzenfeld: Hofmann, Boeckl, Messmann, Krachunov, Binder (87. Klebl), Griebl, Fischer, Filinger, Felix Peter, Schlagenhaufer (48. Ferstl), Bauer

FC Tegernheim: Wagner, Pröbster, Pietzonka, Wolloner, Andreas Meyer, Stefan Meyer, Schmid (59. Wasmeier), Geier (46. Feuersaenger), Siegert, Istufi (72. Lang) GraderTore: 1:0 (7.) Florian Schlagenhaufer, 1:1 (22.) Gentrit Istufi, 1:2 (81.) Maximilian Wasmeier - SR: Andreas Peplinksi (Nürnberg) - Zuschauer: 300