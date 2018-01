Sport Schwarzenfeld

07.01.2018

581

0 07.01.2018581

Sie sind wahre Hallen-Spezialisten: Im Futsal ist die SpVgg Pfreimd nächstes Wochenende Titelverteidiger bei den Kreismeisterschaften, auch am Samstag beim Vorrundenturnier in Maxhütte wurde sie Erster. Aber auch mit der Bande können es die Kicker von Trainer Alex Götz: Am späten Freitagabend gewannen sie das stark besetzte Hallenturnier des 1. FC Schwarzenfeld. Im Finale besiegten sie den FC Weiden-Ost mit 2:0. Gastgeber Schwarzenfeld verlor das Spiel um Platz drei gegen den FC Wernberg mit 0:1. Fünfter wurde der TSV Stulln nach einem 5:4 im Neunmeterschießen gegen den TSV Tännesberg. Die SpVgg Schirmitz, ansonsten auch ein gutes Hallen-Team, wurde nach einem 3:4 gegen Inter Bergsteig Amberg Letzter im Achter-Feld.

"Ich glaube, über das gesamte Turnier gesehen, waren wir schon die beste Mannschaft, die Jungs haben richtig Lust, in der Halle zu spielen", sagte der Pfreimder Trainer Alexander Götz. "Allerdings hatten wir auch im Halbfinale gegen den FC Wernberg etwas Glück. Das war ein richtiges Derby." Knapp mit 2:1 setzte sich die SpVgg gegen den FC durch. Im Finale beim 2:0 gegen den FC Weiden-Ost schossen dann Christian Most und Max Mischinger die Tore."Die Pfreimder sind verdienter Turniersieger. Sie sind halt erfahrene Hallen-Spezialisten", meinte auch Schwarzenfelds Abteilungsleiter Matthias Kurz anerkennend. Kurz hatte zusammen mit seinem FC-Team das Turnier wieder organisiert und freute sich auch über eine bestens gefüllte Zuschauertribüne im Sportpark. "Es waren hart, aber fair geführte Begegnungen", sagte er über das Niveau der teils rassigen Begegnungen.Gruppe ATännesberg - Wernberg 0:1 Inter Bergsteig - Schwarzenfeld 1:4 Tännesberg - Inter Bergsteig 2:2 Schwarzenfeld - FC Wernberg 4:2 FC Wernberg - Inter Bergsteig 3:2 Schwarzenfeld - Tännesberg 2:31. Schwarzenfeld 10:6 6 2. FC Wernberg 6:6 6 3. Tännesberg 5:5 4 4. Inter Bergsteig 5:9 1Gruppe BWeiden-Ost - Stulln 2:0 Pfreimd - Schirmitz 3:0 Weiden-Ost - Schirmitz 2:4 Stulln - Pfreimd 1:5 Schirmitz - Stulln 2:4 Pfreimd - Weiden-Ost 2:21. Pfreimd 10:3 7 2. Weiden-Ost 6:6 4 3. Stulln 5:9 3 4. Schirmitz 6:9 3(Stulln gewinnt direkten Vergleich gegen Schirmitz)HalbfinaleSchwarzenfeld - Weiden-Ost n. N. 9:10FC Wernberg - SpVgg Pfreimd 1:2Spiel um Platz 7Inter Bergsteig Amberg - Schirmitz 4:3Spiel um Platz 5TSV Tännesberg - TSV Stulln n.N. 4:5Spiel um Platz 3Schwarzenfeld - FC Wernberg 0:1FinaleSpVgg Pfreimd - Weiden-Ost 2:0