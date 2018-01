Frauenfußball-Turnier in Schwarzenfeld

Sport Schwarzenfeld

03.01.2018

13

0 03.01.201813

Im Zuge der Schwarzenfelder Hallentage richten die Fußballerinnen des 1. FC Schwarzenfeld am Samstag, 6. Januar, zwei Futsal-Turniere aus. Den Turniertag eröffnen um 11.45 Uhr die Frauen II: Es treten acht Teams aus Kreis- und Freizeitligen gegeneinander an. Anschließend sind im stark besetzten Turnier der ersten Mannschaft temporeiche Spiele zu erwarten: Den Favoriten aus der Landesliga TSV Theuern fordern drei Bezirksoberligisten und vier Bezirksligisten heraus.

Das Frauen-I-Turnier beginnt um 17 Uhr mit einer absoluten Topbegegnung: Der Landesligist TSV Theuern trifft auf die Regionalliga-Reserve des SC Regensburg. Nicht zu unterschätzen sind in dieser Gruppe auch die beiden Bezirksligisten DJK Ursensollen und SG Ebermannsdorf/Ensdorf. Es stehen rasante "Amberger" Derbys in dieser Gruppe an.Der Gastgeber trifft in Gruppe 2 zunächst auf den aktuellen Tabellenführer der Bezirksoberliga, den SV Altenstadt/Voh.. Zu einem "Regensburger" Stadtderby kommt es anschließend zwischen den beiden Bezirksligisten VfB Regensburg und SC Regensburg 3.