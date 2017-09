Sport Schwarzenfeld

15.09.2017

15.09.2017

Letzter gegen Erster - da sind die Vorzeichen klar. Den 1. FC Schwarzenfeld interessiert das nicht groß. Das Schlusslicht der Landesliga Mitte macht sich durchaus Hoffnungen.

Es spricht zwar alles gegen uns, und auch die personellen Voraussetzungen haben sich während der vergangenen Tage nicht verbessert. Wolfgang Stier, Trainer des 1. FC Schwarzenfeld

Im bevorstehenden Heimspiel des 1. FC Schwarzenfeld am Samstag (16 Uhr) gegen den TSV Waldkirchen scheinen die Vorzeichen klar zu sein. Hier der noch sieglose Tabellenletzte von Trainer Wolfgang Stier, dort der Spitzenreiter, der seit einigen Wochen ganz oben thront und als haushoher Favorit gilt. Die Voraussetzungen für den ersten Dreier des Aufsteigers sind also denkbar schlecht."Es spricht zwar alles gegen uns, und auch die personellen Voraussetzungen haben sich während der vergangenen Tage nicht verbessert. Dennoch wollen wir es dem Gegner so schwer wie möglich machen und alles versuchen, den ersten Erfolg zu landen", sagt der Schwarzenfelder Trainer. Und warum sollte es dem Außenseiter nicht gelingen, dem Team aus Niederbayern Probleme zu bereiten? Der TSV Waldkirchen absolvierte seine bisherigen Spiele keineswegs überragend, aber mit einer gewissen Kontinuität. Spielerisch und kämpferisch sind die Gäste stark, sie sind personell in allen Mannschaftsteilen ausgeglichen besetzt und treten fast immer als kompakte Einheit auf. Wie zuletzt in Donaustauf, wollen die Schwarzenfelder Spieler mit viel Kampfgeist antreten. "Wir werden viel Laufarbeit verrichten müssen. Unsere Taktik wird sein, aus einer sicheren Abwehr heraus Nadelstiche nach vorne zu setzen", erklärt Stier. Dabei gilt es, das eigene Tor so lange wie möglich sauber zu halten. Auch gegen das Spitzenteam aus Waldkirchen, das eigentlich keiner auf der Rechnung hatte, wollen die heimischen Spieler ihr Bestes geben. "Warum soll es nicht einmal zu einer Überraschung reichen? Vielleicht nimmt uns der Tabellenführer nicht so ganz ernst", hoffen die heimischen Akteure.Die personelle Situation wird sich erst in zwei bis drei Wochen ändern, prognostiziert der Trainer. Für das Spiel am Samstag bleibt es bei dem kleinen Kader, der mit jungen Leuten aus der "Zweiten" ergänzt wird. Wieder dabei sind Bastian Böckl und Marco Zirngibl, dafür fehlen Matthias Messmann und Stefan Krachunov.