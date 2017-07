Sport Schwarzenfeld

28.07.2017

6

0 28.07.2017

Nach drei Spielen ist Neuling 1. FC Schwarzenfeld mit null Punkten und 2:10 Toren Schlusslicht der Landesliga Mitte. Jetzt soll endlich das erste Erfolgserlebnis her.

Im zweiten Heimspiel der noch jungen Landesliga-Saison hat der 1. FC Schwarzenfeld am Samstag (Anstoß 16 Uhr) den SSV Jahn Regensburg II zu Gast. Obwohl die Gäste mit ihrer jungen Truppe als ausgesprochen spielstark einzustufen sind, streben die Platzherren ihren ersten Punktgewinn an.Mit dem Bayernliga-Absteiger gastiert einer der Titelanwärter im Sportpark - da ist sich der heimische Trainer sicher. "Der SSV Jahn Regensburg II verfügt über viele junge und ehrgeizige Spieler. Durch die Siege über Bad Kötzting und vor allem gegen Donaustauf haben sie ihre Klasse bewiesen", sagt Wolfgang Stier. Um die spielerische Überlegenheit des Gegners einzudämmen, werde seine Truppe aus einer verstärkten Defensive heraus agieren. Mit viel Laufarbeit und kämpferischem Einsatz wollen die Schwarzenfelder dagegenhalten. Nach Stiers Ansicht haben die Gastgeber weniger Druck als der Absteiger, denn von einem Neuling wird gegen so einen starken Gegner nicht viel erwartet. Dennoch werden die Einheimischen alles versuchen, um sich gegen den SSV Jahn II zu behaupten. Ein Unentschieden wäre bereits ein Erfolg für die Heimelf."Eigentlich haben wir kaum eine Chance, aber die wollen wir nutzen", zitiert der Schwarzenfelder Coach eine alte Fußball-Floskel. Wenn alles passt und die Mannschaft an die Leistungen der ersten Wochen anknüpft, sieht Stier aber durchaus eine Möglichkeit zu punkten. Trotz der drei Niederlagen zum Auftakt war er mit der Vorstellung seiner Elf nicht unzufrieden. Personell sieht es wieder etwas besser aus. So stehen die Urlauber Sebastian Bauer, Philipp Fischer und Stefan Krachunov ebenso zur Verfügung wie Marco Zirngibl. Dafür fehlen Bastian Böckl und Florian Schlagenhaufer. Fraglich ist der Einsatz von Marco Griebl. Um gegen Regensburg zu bestehen, braucht der 1. FC Schwarzenfeld auch etwas Glück in den entscheidenden Situationen. Darauf hoffen Trainer und Spieler ebenso wie auf die Unterstützung ihrer Fans. Ein Erfolgserlebnis würde de der Mannschaft Auftrieb geben für die nächsten Wochen.