30.07.2017

Er kam mal wieder in den Landkreis Schwandorf zurück. Markus Ziereis stammt aus Neukirchen/Balbini. Am Samstag zeigte er in Schwarzenfeld, warum er bald wieder in der zweiten Liga stürmen dürfte.

Eine derart deftige Niederlage hatte sich der Trainer des 1. FC Schwarzenfeld gegen den SSV Jahn Regensburg II nicht ausgemalt. Dass der Bayernliga-Absteiger zum Favoritenkreis für die Meisterschaft zu zählen ist, steht fest. Entsprechend gering waren die Chancen des Aufsteigers, für eine Überraschung zu sorgen. Am Ende jedoch stand eine 1:7-Schlappe gegen einen starken Gegner. Überragend und so gut wie allein für den Erfolg seiner Elf zuständig war der fünffache Torschütze Markus Ziereis, der aus Neukirchen/Balbini stammt und der fest zum Profi-Aufgebot gehört.Dass die Gäste den Auftritt im Sportpark nicht als lockere Ausflugsfahrt einstuften, verdeutlicht die Aufstellung. Neben Ziereis sind auch Marcel Hofrath oder Marco Pfab Spieler, die zum erweiterten Kader der Zweitliga-Truppe zählen. Deren Erfahrung durch Einsätze bei den Profis war schnell zu erkennen und gab den Ausschlag für die spielerische und läuferische Überlegenheit des SSV Jahn II. Die heimischen Akteure sahen insbesondere in der ersten Halbzeit sehr oft alt aus bei den schnellen Angriffen der Gäste. Diese variierten je nach Situation entweder durch die Mitte oder meist über die Außenpositionen. Die undankbarste Aufgabe hatte am Samstagnachmittag Marco Zirngibl mit der Beschattung von Ziereis. Obwohl dem Regensburger Angreifer fünf Tore gelangen, gab es für den Schwarzenfelder Defensivmann keine Vorwürfe.Ehe sich die Gastgeber so richtig versahen, lagen sie schon 0:2 hinten. Ein Schuss ins kurze Eck in der dritten Minute und ein sehenswerter Kopfball in Mittelstürmerposition nach einer Linksflanke in der sechsten Minute bescherten dem SSV Jahn II eine schnelle 2:0-Führung. Der Ex-Bayernligist war ständig im Vorwärtsgang zu finden, Schwarzenfeld konnte nur selten für Entlastung sorgen. Durch zwei weitere Kopfballtreffer von Markus Ziereis schraubte der Gast das Ergebnis bis zur 28. Minute auf 0:4 herauf.Und es bahnte sich ein Debakel an, als Marcel Hofrath nach 32 Minuten zum 0:5 traf und dabei die gesamte heimische Abwehr stehen ließ. Erst in der 37. Minute gab es die erste gute Angriffsaktion der Schwarzenfelder durch Felix Peter, nachdem er von Sebastian Bauer gut angespielt worden war.Nach der Pause wurde das Spiel offener, weil die Gastgeber anders auftraten. Dadurch lief es beim SSV Jahn Regensburg II nicht mehr so flüssig. Schwarzenfeld traute sich mehr zu und hatte Chancen. Eine schöne Einzelleistung von Sebastian Bauer brachte mit dem 1:5 in der 56. Minute die Ergebniskorrektur. Zwei Minuten später pfiff der SR eine Angriffsaktion der Schwarzenfelder zurück, weil der Assistent eine Abseitsposition gesehen haben wollte, die keine war. Weiter bemühten sich die heimischen Akteure um eine spielerische Linie. Jedoch wurden die sich bietenden Möglichkeiten durch Nicholas Binder, Maximilian Ferstl oder Thomas Bayerl überhastet vergeben. In der Schlussphase trafen die Regensburger noch zwei Mal.

1. FC Schwarzenfeld: Kiener, Bayerl, Messmann, Zirngibl, Fischer (80. Klebl), Ferstl (86. Simon Graßmann), Krachunov, Bauer, Binder (86. Rabus), Filinger, Felix Peter;

SSV Jahn Regensburg II: Maiershofer, Seitle, Kappacher (76. Zillner), Wolf, Zitzelsberger, Root, Dzalto (66. Lermer), Pfab, Kateis (73. Spennesberger), Ziereis, Hofrath;Tore: 0:1 (3.) Markus Ziereis, 0:2 (6.) Markus Ziereis, 0:3 (20.) Markus Ziereis, 0:4 (28.) Markus Ziereis, 0:5 (32.) Marcel Hofrath, 1:5 (56.) Sebastian Bauer, 1:6 (88.) Tobias Lermer, 1:7 (90.) Markus Ziereis - SR: Andreas Egner (Drachselsried) - Zuschauer: 250