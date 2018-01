Sport Schwarzenfeld

Gute, temporeiche Partien im Frauenfußball sahen zuletzt die Zuschauer bei den Hallentagen im Schwarzenfelder Sportpark. Beim Turnier der ersten Frauenmannschaften setzte sich erwartungsgemäß der Favorit TSV Theuern durch. Gastgeber 1. FC Schwarzenfeld wurde Vierter.

Der TSV Theuern und der SV Altenstadt/Voh. hatten sich jeweils den Sieg in ihren Gruppen gesichert, vor dem SC Regensburg II und den Gastgeberinnen. Beide Halbfinalspiele wurden erst im Sechsmeter-Schießen entschieden. Hier machte der Gastgeber sein bestes Spiel im Turnier, ging gegen den TSV Theuern sogar mit 1:0 durch Verena Schanderl in Führung, allerdings glich der TSV in der vorletzten Spielminute verdient aus und behielt im Sechsmeter-Schießen die Nerven.Sehr souverän entschied der TSV Theuern dann das Finale gegen den SC Regensburg II mit 4:0 für sich, während das "kleine Finale" die DJK Altenstadt/Voh. gegen den 1. FC Schwarzenfeld mit 2:0 gewann. Auf den Plätzen 5 bis 8 folgten die DJK Ursensollen, der SC Regensburg III, , der VfB Regensburg und die SG Ebermannsdorf/Ensdorf.Das Turnier der Frauen II wurde nach kurzfristigen Absagen im Modus "Jeder gegen jeden" gespielt. Mit nur einer Niederlage gewann die DJK Dürnsricht (15 Punkte) vor dem SV Thenried 2 (13) und dem SV Mitterkreith 2 (13). Auf den Plätzen 4 bis 7 folgten der 1. FC Schwarzenfeld II (10), der VfB Rothenstadt (6), der FC Rieden (3) und der SC Eschenbach (1).