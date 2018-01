Sport Schwarzenfeld

25.01.2018

4

0 25.01.2018

Nach der unglücklichen Niederlage beim Tabellenführer wollen die Damen der HSG Nabburg/ Schwarzenfeld eine offene Rechnung begleichen.

Revanche heißt es am Samstag für die Damen der HSG Nabburg/Schwarzenfeld. Sie empfangen um 19.15 Uhr im Sportpark in Schwarzenfeld den Mitabsteiger, den HC Forchheim. Im Hinspiel musste man glanzlos die zwei Punkte in Forchheim lassen. Eine an diesem Tag scheinbar unüberwindbare 3:2:1 Deckung der Franken, war für die HSG-Damen der Grund für die 24:19 Niederlage. Man scheiterte durch Ideenlosigkeit gegen eine ebenfalls wenig überzeugende Forchheimer Mannschaft. In der laufenden Saison präsentieren sich die Franken auch sehr unkonstant. Gegen vermeintlich leichtere Gegner legten sie oftmals schwache Leistungen aufs Parkett. Gegen stärkere Mannschaften hingegen holte der HC häufig unerwartete Punkte.Der momentane 9. Tabellenplatz der Forchheimer sollte für die HSG-Damen aber nicht als Maßstab genommen werden, denn die Franken erwiesen sich in der laufenden Spielzeit mehrmals als sehr kampfstark. Schnelles Umschalten von Abwehr auf Angriff verhilft ihnen immer zu schnellen Toren. Man sollte sie nicht unterschätzen, da sie gegen die HSG Naabtal auch mit einem Unentschieden glänzten.Die HSG-Damen sind auf jeden Fall auf Wiedergutmachung für diese kommende Begegnung eingestellt. Das gilt vor allem nach der positiven Partie vergangenes Wochenende gegen den Tabellenführer aus Herzogenaurach, gegen den sich die HSG-Damen nach einer respektablen Leistung nur knapp geschlagen geben mussten. "Nur durch eine geschlossene Mannschaftsleistung haben wir vergangenes Wochenende überzeugt. So müssen wir uns am Samstag auch wieder präsentieren", fordert Coach Karl Söllner.Die Mannschaft hat sich seit dem letzten Aufeinandertreffen weiterentwickelt und kann sich mit Sicherheit besser auf den Gegner einstellen. Es wird darauf ankommen, dass die Absprachen und das Zusammenspiel wieder so funktionieren wie gegen Herzogenaurach. Gehen die Oberpfälzerinnen vor heimischer Kulisse konzentriert und mit der nötigen Portion Motivation zu Werke, ist eine Revanche gegen die Franken wahrscheinlich. Söllner weiß: Sein Team ist "sehr positiv eingestellt, ein Sieg zu Hause ist Pflicht."