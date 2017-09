Sport Schwarzenfeld

Sie sind mehr als unglücklich abgestiegen. Die Damen der HSG Nabburg/Schwarzenfeld haben den Frust längst weggesteckt. Am Samstag beginnt die neue BOL-Saison gleich mit einer heiklen Aufgabe.

Wenn wir aber so konzentriert spielen, wie in den vergangenen Testbegegnungen, dann ist der erste Sieg möglich. HSG-Trainer Karl Söllner

Zum Saisonauftakt in der Bezirksoberliga Ostbayern gehen die Damen der HSG Nabburg/Schwarzenfeld am Samstag 16. September, auf Reisen. Sie treten um 18 Uhr bei der HG Amberg an.Gleich zu Beginn dieser neuen Liga wartet mit den Vilsstädterinnen kein leichter Gegner auf die Mannschaft von Trainer Karl Söllner. Die Amberger Damen schlossen die vergangene Saison mit einem guten vierten Tabellenplatz ab und erhoffen sich heuer eine Platzierung in den mittleren Tabellenreihen.Der gänzlich unbekannte Gegner wird sich mit einem neuen Trainer präsentieren, welcher mit viel Elan und Motivation seine Aufgabe angeht. "Einige Stärken sind uns von dem Ambergerinnen bekannt, aber viel Wissen wir nicht", sagt Söllner Für die HSG-Damen heißt es erst einmal einen guten Start in diese neue Runde und Liga zu erwischen. Söllner: "Meine Mädels sehnen das erste Spiel herbei." Zwar musste der Abstieg aus der Landesliga und der Abgang einiger Spielerinnen erst einmal verdaut werden, jetzt ist man aber sehr gut auf diese neue Herausforderung eingestellt. Das letzte Testspiel vergangenes Wochenende konnte souverän gemeistert werden, und die Einstellung der einzelnen Spielerinnen ist sehr gut.Vor allem in eigener Halle wird sich die junge Amberger Mannschaft, mit neuem Trainer sicherlich hoch motiviert präsentieren. Erschwerend kommt für die Söllner-Truppe hinzu, dass im ersten Spiel schon einige Spielerinnen ausfallen. "Es wird in Anbetracht unseres dezimierten Kaders sicherlich nicht leicht" sagt Söllner. "Wenn wir aber so konzentriert spielen, wie in den vergangenen Testbegegnungen, dann ist der erste Sieg möglich."