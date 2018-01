Sport Schwarzenfeld

25.01.2018

2

0 25.01.2018

Gute Erinnerungen ans Hinspiel haben die HSG-Herren nicht. Am Samstag um 17:15 Uhr gastiert die TS Herzogenaurach im Schwarzenfelder Sportpark. Eine Mannschaft, die standesgemäß viele Tore wirft, aber gerne auch mal viele Gegentreffer kassiert. Im Hinspiel bekamen die Schwarzenfelder die Quittung für einen kampflosen Auftritt und verloren deutlich. "Herzogenaurach bietet ein insgesamt sehr ausgeglichenes Angriffsspiel. Sowohl vom Kreis, vom Rückraum als auch über die Außen kommen sie zu ihren Toren.", warnt Trainer Daniel Kessler.

Besonderer Fokus gilt dabei dem Eins-gegen-Eins. Diese Duelle verlor man zu oft, wodurch der Gegner eine Überzahlsituation schaffen konnte. Allerdings sind die Schwarzenfelder Herren gut beraten, auf sich selbst zu schauen. Aus einem Leistungstief kommt man über den gemeinsamen Kampf und Erfolgserlebnisse.Ein solches Erfolgserlebnis wollen sich die Oberpfälzer am Samstag erarbeiten. Es gilt die Unkonzentriertheiten im Passspiel abzustellen und an die Angriffsleistung der letzten Woche anzuknüpfen, als man 32 Treffer erzielte. "Wenn wir in der Abwehr dann noch unseren starken Keepern helfen, spricht nichts dagegen, dass beide Punkte im Sportpark bleiben.", so Kessler.