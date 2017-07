Sport Schwarzenfeld

20.07.2017

Er ist ein idealer Botschafter der Oberpfalz in Franken: Aber natürlich hat der Wechsel von Wolfgang Hesl zu den Würzburger Kickers ganz andere Gründe. Am Samstag legt der Schwarzenfelder mit seinem Team in Liga drei los.

Ein kleiner Knick

Näher bei Stephi und Fiona

Schwarzenfeld/Würzburg. Bayer Leverkusen hatte keine Chance. Die Würzburger Kickers siegten gegen den letztjährigen Champions-League-Teilnehmer mit 3:0. Dieses Testspielergebnis ließ am vergangenen Wochenende richtig aufhorchen.Wolfgang Hesl lässt sich davon nicht blenden. "Ein gefährliches Ergebnis", sagt der neue Torhüter der Würzburger. Der 31-Jährige ist schon lange im Profigeschäft, kann solche Resultate einschätzen. "Die Leverkusener standen am Anfang ihrer Vorbereitung, wir am Ende", erklärte der aus Schwarzenfeld (Kreis Schwandorf) stammende Keeper. Am Samstag gilt es für den Zweitliga-Absteiger: Die Kickers spielen zum Auftakt der Drittliga-Saison beim SV Meppen - einem Aufsteiger: "Da geht's anders zur Sache", erwartet Hesl einen Kampf im Emsland.Der beim HSV ausgebildete Keeper wird dann als neue Nummer eins der Würzburger im Tor stehen. In Unterfranken ist der Oberpfälzer bestens angekommen. "Dieser Verein ist noch am Wachsen, da entsteht etwas", sagt Hesl, dessen Vertrag in Bielefeld ausgelaufen war. Eine Verlängerung des Kontrakts stand im Raum, es gab auch lose Anfragen anderer Vereine, doch als sich die Würzburger meldeten, ging es ganz schnell. "Der Abstieg hat dem Verein zwar einen kleinen Knick gegeben", erklärt der Torwart, aber die Verantwortlichen hätten in der zweiten Liga viel gelernt. Dass es nach den rasanten Aufstiegen der vergangenen Jahre Rückschläge gebe, sei normal. Hesl will helfen, dass es am Main wieder aufwärts geht. Als Aufstiegsfavoriten sieht er die Kickers aber nicht. "Favorit ist der KSC, ansonsten ist die dritte Liga immer sehr ausgeglichen." Zudem habe sich die Mannschaft radikal verändert. Es gab 16 Abgänge und 16 Neuzugänge. Der Schwarzenfelder sieht den Umbruch als gelungen an: "Die Mannschaft hat sich schnell gefunden." Der neue Trainer Stephan Schmidt habe eine gute Ansprache, beziehe die älteren Spieler immer wieder mit ein. Hesl berief der Trainer gleich in den Mannschaftsrat.Hesl hat in Würzburg einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Die sportliche Perspektive war das Argument Nummer eins dafür, aber etwas anderes floss in die Entscheidungsfindung noch mit ein: die Nähe zur Heimat Schwarzenfeld. Gut eineinhalb Stunden Fahrzeit sind es von der mittleren Oberpfalz nach Würzburg. "Jetzt kann ich auch öfter mal heimfahren." Frau Stephi und Töchterchen Fiona werden ihn jetzt öfter sehen als in Bielefeld. Am Wochenende hat Hesl seine Wohnung in Würzburg eingerichtet. Stephi und Fiona werden jetzt auch häufiger bei Spielen auf der Tribüne sitzen.Und noch ein dritter Aspekt kommt bei der Wahl von Würzburg hinzu: die Stadt. "Ich habe noch nicht viel gesehen, aber es ist eine quirlige Stadt." Den Unterschied zwischen Unterfranken und Mittelfranken - Hesl spielte von 2012 bis 2015 bei Greuther Fürth - hat er noch nicht herausgefunden. "Das wird eine spannende Aufgabe", sagt er schmunzelnd. Und der Oberpfälzer gesteht dann spitzbübisch: "Irgendwie zieht's mich zu den Franken."