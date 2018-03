Sport Schwarzenfeld

16.03.2018

16.03.2018

22 Teilnehmer gingen beim Kreisentscheid der Mini-Meisterschaft an den Start. Verantwortlich waren der Fachwart für Breitensport, Thomas Körtl, und Mitglieder des 1. FC Schwarzenfeld. In der Altersklasse I qualifizierten sich die drei erstplatzierten Mädchen und Jungen sowie in den Konkurrenzen AK II und AK III die vier Erstplatzierten für den Bezirksentscheid am Samstag, 17. April, in Oberviechtach. Die meisten Teilnehmer entsandten der TV "Glück-Auf" Wackersdorf und die DJK Steinberg.

Die Ergebnisse: Jungen AK I: Franz-Josepf Birk (TV "Glück-Auf" Wackersdorf), 2. Wladimir Kurjanovitsch (TSV Klardorf), 3. Martin Probst (DJK Steinberg). Mädchen AK II: 1. Finja-Marie Schablitzki (TSV Klardorf), 2. Mia Dorschner (TSV Stulln), 3. Isabel Krech (TSV Klardorf). Jungen AK II: 1. Alexey Groz (TSV Klardorf), 2. Luca Drexler (TV "Glück-Auf" Wackersdorf), 3. Chris Berthold (DJK Steinberg). Mädchen AK III: 1. Tekam Alika (DJK Steinberg), 2. Lina Royer (DJK Steinberg), 3. Mara Müller (TV "Glück-Auf" Wackersdorf). Jungen AK III: 1. Vinzenz Birk (TV "Glück-Auf" Wackersdorf), 2. Dimitrij Kurjanovitsch (TSV Klardorf), 3. Alen Dizdarevic (TV "Glück-Auf" Wackersdorf).