24.09.2017

Eigentlich hatten sie die drei Punkte im Sack und griff der Gegner doch noch mal zu. Der 1. FC Schwarzenfeld ist schon ein bisschen gefrustet. Das Warten auf den ersten Sieg in der Landesliga Mitte geht weiter.

So nahe dran am ersten Sieg war der 1. FC Schwarzenfeld noch nicht. Im Heimspiel gegen den SV Hutthurm führte der Tabellenletzte bis in die Schlussphase hinein mit 3:1, war in Überzahl und hatte den Gegner gut im Griff. Dann leistete sich die heimische Defensive inclusive des Torwarts zwei grobe Nachlässigkeiten, was die Gäste zum nicht mehr für möglich gehaltenen Ausgleich nutzen. Fast wären die Gastgeber am Ende mit völlig leeren Händen dagestanden, denn die Niederbayern hatten nach dem Ausgleichstreffer noch zwei weitere Riesenmöglichkeiten.Fehlende Cleverness und Abwehrschnitzer zerstörten die Hoffnungen der Schwarzenfelder auf den ersten Dreier, den sie sich an diesem Nachmittag durch eine starke Leistung verdient gehabt hätten. Der Aufsteiger war trotz personeller Sorgen ein mehr als gleichwertiger Gegner. Von Beginn an war es eine Begegnung auf Augenhöhe, denn die Gäste fanden kein Mittel gegen die aggressiven und konterstarken Platzherren. In der FC-Abwehr machte sich die Rückkehr von Matthias Messmann positiv bemerkbar. Der 1. FC Schwarzenfeld bewies in diesem Spiel gegen den Tabellenfünften eine gute Moral.Nach einer Viertelstunde konnte der heimische Anhang erstmals jubeln. Eine Freistoßflanke von Sebastian Bauer konnte die SV-Abwehr nicht klären, so dass Nicholas Binder am schnellsten reagierte und den Ball zum 1:0 versenkte. Hutthurm glich zwar aus, aber Florian Schlagenhaufer brachte die Gastgeber mit einem Kopfballtor zur Pause wieder nach vorne.Auch in der zweiten Halbzeit bestimmte Schwarzenfeld das Geschehen. Als Felix Peter in der 66. Minute nach einer schönen Vorarbeit von Sebastian Bauer auf 3:1 erhöhte, schien der erste Sieg greifbar nahe zu sein. Doch es kam wieder einmal anders. Hutthurm glich in den letzten Minuten noch aus.

1. FC Schwarzenfeld: Hofmann, Böckl, Messmann, Zirngibl (90. Saffert), Binder, Florian Schlagenhaufer (82. Bokuretsion), Filinger, Klebl, Griebl, Bauer, Felix Peter

SV Hutthurm: Huber, Gerhartinger, Schätzl, Bartl, Stockinger, Vasic (56. Schwarz), Neunteufel, Obermeier (56. Kesten), Lorenz, Parzer (56. Resch), Slodarz;Tore: 1:0 (16.) Nicholas Binder, 1:1 (24.) Nikola Vasic, 2:1 (35.) Florian Schlagenhaufer, 3:1 (66.) Felix Peter, 3:2 (84.) Dominik Schwarz, 3:3 (89.) Benjamin Neunteufel - SR: Maximilian Stöckl - Zuschauer: 150 - Gelb-Rot: (72.) Matthias Stockinger (Hutthurm) wegen Meckern