Sport Schwarzenfeld

17.09.2017

3

0 17.09.2017

Unter keinem günstigen Stern stand das Heimspiel des 1. FC Schwarzenfeld gegen den TSV Waldkirchen. Einerseits sprachen schon die Tabellenkonstellation und die personellen Voraussetzungen gegen den Aufsteiger, dann gerieten sie nach einer Roten Karte für Philipp Fischer frühzeitig in Unterzahl, und schließlich halfen sie bei einigen Treffern der Niederbayern in der Abwehr kräftig mit. So ist die 2:6-Niederlage nicht verwunderlich, obwohl diese etwas zu deutlich ausgefallen ist.

Ohnehin standen die Chancen für die Elf von Wolfgang Stier schlecht, dem Tabellenführer die zweite Niederlage beizubringen. Doch nach knapp zehn ausgeglichenen Spielminuten sorgte der Platzverweis für Philipp Fischer auf Seiten der Gastgeber für ein noch ungleicheres Duell. Vorausgegangen war ein Ballverlust im Mittelfeld, Philipp Fischer rannte seinem Gegenspieler hinterher und brachte diesen knapp vor der Strafraumgrenze zu Fall. Rot und Freistoß für den Gast waren die logische Folge. Gefühlvoll beförderte Rudi Zierler den Ball zum 0:1 ins Schwarzenfelder Netz. In Unterzahl war es für die Einheimischen schwierig, dem spielstarken Gast Paroli zu bieten, zumal sich die Abwehr des 1. FC einige Nachlässigkeiten erlaubte. Nach einer Viertelstunde erhöhte Martin Krieg mit einem Abstauber auf 0:2, nachdem zuvor Torwart Hofmann das Leder nach einem Distanzschuss nicht festhalten konnte. Von den Geschehnissen in der Anfangsphase erholten sich die Spieler des 1. FC Schwarzenfeld nur langsam. Es folgten weitere Treffer des TSV zum 0:4. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Sebastian Bauer im Strafraum zu Fall gebracht, den Elfer verwandelte Felix Peter zum 1:4-Halbzeitstand. Dennoch war die Partie da schon längst entschieden.Für FC-Trainer Wolfgang Stier waren der frühe Platzverweis und die Unzulänglichkeiten in der Abwehr die Faktoren für die Niederlage. "Drei der sechs Waldkirchener Treffer haben wir praktisch selbst geschossen. In Unterzahl war es schwierig, dem personell gut aufgestellten Gast gleichwertig zu begegnen."

: Hofmann, Klebl (31. Simon Graßmann), Böckl, Zirngibl, Binder Schlagenhaufer, Griebl (82. Bokuretsion), Fischer, Bauer, Filinger, Felix Peter

TSV Waldkirchen: Boxleitner, Pfeil (46. Freund), Neuwirth, Manuel Karlsdorfer, Schauberger, Matthias Karlsdorfer, Zierler, Krieg, Galle (80. Rodler), Schmöller, Krenn (55. Strahberger)Tore: 0:1 (9.) Rudi Zierler, 0:2 (15.) Martin Krieg, 0:3 (28.) Tobias Krenn, 0:4 (43.) Alexander Galle, 1:4 (45./Foulelfmeter) Felix Peter, 1:5 (47.) Rudi Zierler, 1:6 (55.) Rudi Zierler, 2:6 (66.) Nicholas Binder - SR: Daniel Hofmann (TSV Streitau) - Zuschauer: 180 - Gelb-Rot: (71.) Rudi Zierler (Waldkirchen) wegen Foulspiels - Rot: (8.) Philipp Fischer (Schwarzenfeld) wegen Notbremse