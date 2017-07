Sport Schwarzenfeld

14.07.2017

6

0 14.07.2017

Es geht gleich mit einer anspruchsvollen Aufgabe los: Der 1. FC Schwarzenfeld startet am Samstag beim TSV Kareth in sein Landesliga-Abenteuer.

Wir haben gut trainiert und sind bereit für das erste Landesligaspiel. FC-Trainer Wolfgang Stier

Längst verklungen sind beim 1. FC Schwarzenfeld die Jubelarien angesichts des Landesligaaufstieges, den sich die Mannschaft durch eine starke Leistung in der Bezirksliga Nord und der damit verbundenen Meisterschaft mehr als verdient hat. Nun wird es Ernst für das Team aus dem Sportpark, das in der Vorbereitung immer wieder überzeugen konnte. Der erste Gegner in der Landesliga Mitte ist am Samstagabend um 18 Uhr Gastgeber TSV Kareth-Lappersdorf."Nach unserer kurzen und knackigen Vorbereitung fiebern wir alle dem Start entgegen. Wir haben gut trainiert und sind bereit für das erste Landesligaspiel", sagt Wolfgang Stier im Vorfeld des Schwarzenfelder Gastspieles in Kareth. Konditionell und spielerisch sieht der Trainer sein Team auf einem guten Level, wenngleich er weiß, dass es eine ganz schwere Saison wird. Insgesamt kann er das Leistungsvermögen seiner Truppe gut einschätzen. Von Beginn an geht es nur um den Klassenerhalt.Den TSV Kareth-Lappersdorf charakterisiert der FC-Trainer als eine erfahrene und gewachsene Mannschaft, die aus einer guten Mischung aus jungen und älteren Akteuren besteht. "Es ist klar, dass die Elf von Sepp Schuderer ihr erstes Heimspiel gewinnen will, noch dazu gegen einen Aufsteiger. Aber wir werden uns auf den Gegner einstellen", meint Wolfgang Stier. Die Situation der Schwarzenfelder ist mit der in der Bezirksliga nicht zu vergleichen. Jetzt warten spielstarke Clubs auf den Neuling. Jedoch will der 1. FC Schwarzenfeld von Beginn an konzentriert sein und gegen Teams auf Augenhöhe Punkte holen. "Wir kennen die kommenden Gegner nicht, aber das ist im umgekehrten Fall auch so", hofft Wolfgang Stier.In Kareth will der Aufsteiger heute Abend erfolgreich sein. . Ein Unentschieden ist das Ziel der Gäste, die sich über ihre Außenseiterrolle bewusst sind. Die Schwarzenfelder werden versuchen, aus einer geordneten Defensive ihr schnelles Umschaltspiel anzuwenden und vorne die Torchancen nutzen. Der Mannschaftskader hat sich nicht großartig verändert. Von den drei Neuen ist mit Christopher Ludascher einer längerfristig verletzt. Alle übrigen Stammspieler stehen für den Auftakt zur Verfügung.-