Sport Schwarzenfeld

22.09.2017

22.09.2017

Sie geben nicht auf, am Samstag probieren sie es erneut zu Hause: Die Schwarzenfelder Fußballer wollen endlich den ersten Sieg in der Landesliga-Saison. Ein ganz wichtiger Mann kann wieder helfen.

Wir wollen endlich den ersten Dreier. Dabei hoffen wir darauf, dass wir einen guten Tag haben und dass uns der Gast unterschätzt. Wolfgang Stier, Trainer des 1. FC Schwarzenfeld

Noch hat der 1. FC Schwarzenfeld die deutliche Niederlage gegen Waldkirchen nicht ganz verarbeitet, da darf er am Samstag um 16 Uhr erneut zu Hause antreten. Gegner ist dieses Mal der SV Hutthurm, der ebenfalls im oberen Tabellendrittel angesiedelt ist. Die Rollen scheinen klar verteilt zu sein, doch seitens der Gastgeber wird der nächste Versuch gestartet, den ersten Sieg zu landen oder wenigstens einen Punkt zu erringen.In diesem Spiel wollen und müssen die Gastgeber anders auftreten als gegen den Tabellenführer vor einer Woche. Der SV Hutthurm ist nach Meinung von Wolfgang Stier eine Mannschaft, die sich in der Landesliga etabliert hat. Um die Offensive der Niederbayern in Schach zu halten, muss auf jeden Fall die Abwehr stabilisiert werden. "Wir müssen konzentriert und kompakt arbeiten und dürfen den Gegner nicht zu Toren einladen", fordert der Trainer. Seine Mannschaft dürfe es dem SV Hutthurm nicht so leicht machen, das Spiel zu gestalten. Zwar ist der Tabellenfünfte der Favorit, doch hoffen die Schwarzenfelder darauf, dass bei ihnen endlich der Knoten platzt. "Wir wollen endlich den ersten Dreier. Dabei hoffen wir darauf, dass wir einen guten Tag haben und dass uns der Gast unterschätzt." Ob dies der Fall sein wird, erscheint fraglich.Die Platzherren hoffen darauf, dass sie es schaffen, ihre Torchancen zu verwerten. Im Spiel gegen Hutthurm stzen die Gastgeber auf ihre schnellen Konter. Personell hat Wolfgang Stier aufgrund des kleinen Kaders und de vielen Auisfälle wenig Möglichkeiten, neue Varianten zu probieren oder den Konkurrenzkampf anzuheizen. Bei dem einen oder anderen Spieler bemängelt er die Einstellung. Grundsätzlich stellt der Schwarzenfelder Trainer fest, dass es bislang nur wenige Gegner gab, die bsser waren als seine Elf. Für das heutige Duell steht Matthias Messmann als Abwehrstabilisator wieder zur Verfügung. Dafür fehlt Philipp Fischer aufgrund seiner Sperre. Bei Felix Peter entscheidet sich der Einsatz erst kurzfristig, er hat im Spiel gegen Waldkirchen einen Schlag auf das Knöchel bekommen. Der übrige Kader bleibt unverändert.