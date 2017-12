Sport Schwarzenfeld

19.12.2017

Als eine "Supersache" sehen es die Spieler und Verantwortlichen des 1. FC Schwarzenfeld an, dass sie zu dem erstklassig besetzten Hallenturnier um den Oberpfalz-Medien-Cup am 29. Dezember eingeladen wurden. Nachdem es bei der erstmaligen Teilnahme vor einigen Jahren nicht so richtig geklappt hat und am Ende der siebte Platz im Endklassement stand, wollen sie sich heuer verbessern. Das Halbfinale sei das Ziel, sagt Trainer Wolfgang Stier, der seit einigen Jahren eine sehr erfolgreiche Arbeit beim Landesligisten abliefert.

In der Gruppe A müssen sich die Schwarzenfelder mit dem Gastgeber SpVgg SV Weiden, dem Landesligisten SV Mitterteich und der SpVgg Vohenstrauß aus der Bezirksliga Nord auseinandersetzen. "Weiden ist zweifellos der haushohe Favorit, der ganz vorne landen wird. Wir streiten uns mit den beiden anderen Mannschaften um das Weiterkommen", so Stier.Für ihn und seine Mannen sei es eine Ehre, Teilnehmer bei diesem erstklassig besetzten Turnier zu sein und sich einer großen Zuschauerkulisse präsentieren zu können. Das habe sich die Mannschaft, die in der laufenden Landesligasaison viele Rückschläge verkraften musste, redlich verdient. Um den Ansprüchen gerecht zu werden, tritt der 1. FC Schwarzenfeld mit seiner stärksten Hallenmannschaft an. "Wir wollen den Ansprüchen gerecht werden", teilte der Trainer mit. Der Landesliganeuling geht in der Halle nur noch bei seinem eigenen Turnier Anfang Januar 2018 an den Start.Danach richtet sich das Augenmerk auf die Vorbereitung für den Landesligaendspurt. Hier haben die Schwarzenfelder noch große Ziele. Sie wollen den drohenden Abstieg in die Bezirksliga verhindern. Die Ausgangslage ist als Tabellenvorletzter nicht einfach, was der Trainer durchaus zugibt. Resignieren will die Mannschaft trotz der schwierigen Situation und der bislang mageren Punkteausbeute nicht. "Solange der Klassenerhalt rechnerisch möglich ist, werden wir darum kämpfen", sagt Stier. Zum ersten Relegationsrang fehlen dem Aufsteiger fünf Punkte. Der bisherige Saisonverlauf war für den 1. FC Schwarzenfeld geprägt von Ausfällen wichtiger Spieler aufgrund von Verletzungen oder beruflicher Unabkömmlichkeiten. Dazu kam die Urlaubszeit. Weil Wolfgang Stier an jedem Wochenende die Aufstellung anders gestalten musste, kehrte keine Kontinuität ein. Es wurden einige Spiele unglücklich verloren und somit wichtige Punkte verschenkt. Nach der Winterpause wollen die Schwarzenfelder nochmals richtig angreifen und alles daran setzen, den Abstieg zu vermeiden.Mit dem kompletten Kader hat der Tabellenvorletzte gute Chancen, sich gegen die Mitbewerber zu behaupten. Verloren ist noch nichts und abgestiegen ist der 1. FC Schwarzenfeld noch lange nicht. Sowohl der Trainer als auch die Akteure sind zuversichtlich, das Saisonziel zu erreichen und den Direktabstieg zu vermeiden.