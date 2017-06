Sport Schwarzenfeld

Schwarzenfeld/Koblenz. Trikots, Bälle, Handschuhe, Sportschuhe, das alles gehört zur Ausstattung einer Rollstuhl-Rugby-Mannschaft - und ein Schweißgerät. "Ja, da knallt's manchmal richtig", sagt Thorsten Altmann. Rollstuhl-Rugby ist nichts für Zartbesaitete. Eisen auf Eisen, die Gefährte krachen oft voll aufeinander, da bricht schon mal was. "Aber wir müssen das nicht selber schweißen", schiebt er schmunzelnd nach. "Da haben wir schon Leute dafür."

WM 2018 in Sydney

England der Favorit

Die Eltern auf der Tribüne

Rollstuhl-Rugby ist ein ungemein taktisches Spiel. Nationalspieler Thorsten Altmann aus Schwarzenfeld

Auch diese Helfer sind dabei, wenn die deutsche Nationalmannschaft mit dem Schwarzenfelder Thorsten Altmann ab Dienstag nächster Woche um EM-Ehren kämpft. In Koblenz geht es um den Titel. Seit knapp vier Jahren spielt der 27-Jährige, der mit seiner Familie im Schwarzenfelder Ortsteil Traunricht lebt, in der Nationalmannschaft. 2015 wurden die Deutschen bei den kontinentalen Titelkämpfen Vierter. "Auch dieses Mal wollen wir wieder ins Halbfinale", erklärt der Oberpfälzer optimistisch. Die Runde der letzten Vier hätte auch einen wunderbaren Nebeneffekt: Die Qualifikation für die Weltmeisterschaften 2018. "Und die finden dieses Mal in Sydney statt", sagt Altmann erwartungsvoll.Australien ist aber noch ganz weit weg. Zunächst geht es bei der EM in der Gruppenphase gegen Finnland, Vize-Europameister Schweden und Frankreich. Großer Turnierfavorit ist wohl wieder Titelverteidiger England.Altmann, den alle nur "Shorty" nennen, geht topfit ins Turnier, obwohl er schon einiges auf sich nehmen muss, um ordentlich trainieren zu können. Es gibt nicht viele Rollstuhl-Rugby-Teams hierzulande. Der Oberpfälzer spielt normalerweise für die Ulmer Donauhaie. Trainiert wird aber in München. "Ein Mal in der Woche fahre ich runter." Dazu spielt er immer wieder Rollstuhl-Basketball in Amberg oder Schwandorf. Und viele Einheiten mit dem Handbike rund um Schwarzenfeld runden die Trainingsgeschichte ab.Aber nicht nur die körperliche Fitness ist bei diesem Sport gefragt. "Rollstuhl-Rugby ist ein ungemein taktisches Spiel", erklärt er. "Viele sagen, es sei eine Mischung aus Autoscooter und Schach." Knallharte Duelle mit den Rollstühlen gepaart mit taktischen Spielereien, mit denen man die gegnerischen Reihen durchbrechen kann. Auf der Tribüne werden "Shortys" Eltern die Daumen drücken, seine Schwester kann aus beruflichen Gründen nicht dabei sein. Dass Papa und Mama zuschauen, bedeutet ihm viel. Und einen kleinen Vorteil hat das zusätzlich. Falls's es mal richtig knallt, Vater Altmann ist ein Ass am Schweißgerät.