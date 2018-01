Sport Schwarzenfeld

25.01.2018

Judoka Sarah Spitzhirn (1. FC Schwarzenfeld) belegte bei der Nordbayerischen Einzelmeisterschaft der FU18 den zweiten Platz. Nachdem sie heuer erst in die Altersstufe U18 aufgerückt war, ging sie das Turnier eigentlich mit wenig Hoffnung an. Es hieß eigentlich nur, in die neue Altersgruppe hinein zu schnuppern. Der erste Durchgang bescherte ihr ein Freilos. Im zweiten Match hieß ihre Gegnerin Paula Schmidt (Post SV Hof). Nach 18 Sekunden warf Spitzhirn ihre Gegnerin mit Schenkelwurf auf die Matte und hielt sie anschließend am Boden fest. Die nächste Gegnerin war Susanne Leder (TV Erlangen). Auch sie konnte sich der Angriffe der Schwarzenfelderin nicht lange erwehren und geriet nach gut einer Minute in den Haltegriff. Im Finale stand ihr dann die ein Jahr ältere Jessika Freytag (Judo Team Ansbach) gegenüber. Furchtlos griff Sarah Spitzhirn an und dominierte den Kampfverlauf. Doch dann geriet die Schwarzenfelderin in einen Würgegriff und musste aufgeben. Durch diesen zweiten Platz hat sich Spitzhirn für die Bayerische Meisterschaft am Samstag in Abensberg qualifiziert.