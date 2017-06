Sport Schwarzenfeld

Schlechter hätte es nicht losgehen können: Neuzugang Christoph Ludascher verletzte sich im ersten Training des Landesliga-Aufsteigers 1. FC Schwarzenfeld, jetzt ist die Diagnose da: Kreuzbandanriss im rechten Knie. " Das ist natürlich ein herber Schlag für uns", sagte FC-Trainer Wolfgang Stier und ergänzte: "Wie lange er ausfällt, steht noch nicht fest."

Mit den ersten Trainingstagen ist Stier, von der Verletzung Ludaschers abgesehen, sehr zufrieden. Die Trainingsbeteiligung sei sehr gut, lobte er seine Jungs. Am Sonntag nimmt die erste Mannschaft am Erdinger-Meistercup in Laaber teil. Mit dabei sein werden dann auch die beiden weiteren Neuzugänge, Max Klebl (DJK Dürnsricht) und Stefan Krachunov (SV Neubäu).Bis zum ersten Punktspiel beim TSV Kareth-Lappersdorf haben die Schwarzenfelder dann noch drei Wochen Zeit, um sich für die Landesliga-Saison fitzumachen.