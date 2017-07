Sport Schwarzenfeld

18.07.2017

Der Auftakt beim TSV Kareth-Lappersdorf ging für die Aufsteiger des 1. FC Schwarzenfeld in der Landesliga Mitte gehörig in die Binsen. Im ersten Heimspiel der Saison soll sich die Stier-Truppe gegen einen Mit-Aufsteiger ganz anders präsentieren.

Starke Abwehr

Punkt wäre in Ordnung

In die Kategorie "Lehrgeld gezahlt" lässt sich die 1:5-Niederlage des 1. FC Schwarzenfeld am Samstag gegen den TSV Kareth-Lappersdorf einordnen. Nach der Erkenntnis, dass es mit einfachen Mitteln nicht zum erklärten Ziel reichen wird, geht die Mannschaft von Wolfgang Stier am Mittwochabend mit neuem Selbstvertrauen in das erste Heimspiel gegen den Mitaufsteiger FC Tegernheim (18.30 Uhr)."Wir müssen gegen Tegernheim ganz anders auftreten und den Gegner ernst nehmen. Die Niederlage gegen Donaustauf kann nicht als Maßstab für die Stärke des Süd-Meisters hergenommen werden", sagt der Schwarzenfelder Trainer, der sich den kommenden Gegner am Samstag eine Halbzeit lang angesehen und seine Schlüsse aus dessen Auftreten gezogen hat. Der FC Tegernheim sei sowohl in der Abwehr als auch auf den Außenpositionen bestens besetzt. "Hier gilt es, von Beginn an hellwach zu sein, um die bekannt schnellen Vorstöße der Gäste zu unterbinden." Wolfgang Stier haderte bei der Pleite in Kareth auch mit der Abwehrleistung seiner Elf, denn bei der Mehrzahl der Gegentore wurde unfreiwillig Hilfestellung geleistet.Gerne würden die Schwarzenfelder ihr erstes Heimspiel erfolgreich gestalten. Doch um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen, müssen die Fehler abgestellt werden. "Die Einstellung muss anders sein, sonst gibt es auch gegen den starken Aufsteiger nichts zu holen", spricht Stier Klartext. Er ist sich bewusst, dass die Aufgabe keineswegs leichter wird als am Samstag.Auch der FC Tegernheim steht nach der Auftaktniederlage unter Druck. Angesichts der Situation wären die Platzherren mit einer Punkteteilung zufrieden. Den Schwarzenfeldern steht bis auf den Langzeitverletzten Ludascher der gesamte Kader zur Verfügung.