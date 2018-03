Sport Schwarzenfeld

25.03.2018

4

0 25.03.2018

Die Luft im Abstiegskampf wird immer dünner, auch, weil die Konkurrenz punktet. Die Schwarzenfelder Heimniederlage ist deswegen umso ärgerlicher.

Auch in diesem Heimspiel offenbarten sich die Probleme des 1. FC Schwarzenfeld ganz deutlich: Trotz einiger sehr guter Möglichkeiten gelang kein Treffer. So reichte dem überwiegend sehr defensiv ein gestellten TSV Bogen eine gelungene Aktion im gegnerischen Strafraum zum 1:0-Siegtreffer. Neuzugang David Smolak musste in der neunten Minute den vom Pfosten zurückspringenden Ball aus kurzer Entfernung nur einschieben. Gemessen am Spielverlauf war es am Ende ein absolut glücklicher Gästesieg."Eigentlich wäre ein Unentschieden das gerechtere Resultat gewesen", beklagte der heimische Trainer Wolfgang Stier die Ungerechtigkeiten im Fußball. Sein Team sei keineswegs das schlechtere gewesen, der Unterschied lag einzig und allein in der Chancenverwertung. Und hier war der Ex-Bayernligist im Vorteil, weil er aus seiner einzigen echten Chance, die noch dazu zufällig zustande gekommen war, weil eine Flanke von Spielertrainer Michael Steiger von der rechten Seite verunglückte, das Leder am Pfosten landete und der lauernde David Smolak anschließend vollstreckte. Bei dieser Aktion fehlte bei der Heimelf die Zuordnung in der Defensive.Mehr Spielanteile verzeichnete der 1. FC Schwarzenfeld, der den Gast immer mehr unter Druck setzte. Der TSV Bogen zog sich weit zurück, verteidigte den Vorsprung mit einer vielbeinigen Abwehr und kam nur selten zu Konterangriffen. Für die Elf von Wolfgang Stier vergab Max Ferstl noch vor der Pause den möglichen Ausgleichstreffer,Im zweiten Durchgang drängte die Heimelf nach vorne, sie versuchte alles, um auszugleichen. Angetrieben von Michael Steiger kam der TSV Bogen nur selten gefährlich vor der heimische Gehäuse. Mitten in die Druckphase der Schwarzenfelder hinein konnte ein Konter des TSV nur regelwidrig abgefangen werden, den folgenden Elfmeter setzte Balthasar Sabadus jedoch über den Kasten. Fast im Gegenzug schien das 1:1 perfekt zu sein, als Florian Schlagenhaufer ganz frei vor dem Bogener Schlussmann Putz an den Ball kam, letztendlich aber über den Querbalken schoss. "Die Niederlage ist sehr bitter für uns, denn wir waren mindestens gleichwertig", meinte Stier nachher. "Wie so oft in der Vergangenheit konnten wir unsere guten Chancen nicht nutzen. Trotzdem geben wir nicht auf, sondern werden alles versuchen, noch auf einen Relegationsplatz zum klettern."

1. FC Schwarzenfeld: Hofmann, Böckl, Messmann, Zirngibl (62. Ludascher), Schlagenhaufer,Ferstl, Krachunov (62. Binder), Griebl (83. Klebl), Fischer, Filinger, Felix Peter;

TSV Bogen: Putz, Steiger (79. Mucaj), Albrecht, Smolak, Zeba, Sokol, Sidbe, Hentschel (89. Häns), Sabadus, Warminski, Gayring (43. Ismail Morina);Tor: 0:1 (9.) David Smolak - SR: Dominik Noegel (Weingarts) - Zuschauer: 120 - Besonderes Vorkommnis: (67.) Balthasar Sabadus (Bogen) verschießt Foulelfmeter