Vermischtes Schwarzenfeld

31.07.2017

Wegen der laufenden Bauarbeiten an der Amberger Straße und der weiteren Verlagerung der Baustelle in westlicher Richtung ortsauswärts, ist eine geänderte Umleitungsregelung erforderlich. Montag beginnen die Bauarbeiten beim Einmündungsbereich der Schwägerlstraße. Dadurch entfällt die Umleitung über die Schwägerlstraße.

Ab diesem Zeitpunkt wird der aus Richtung Amberg kommende Verkehr statt über die Schwägerlstraße, über die Karl-Knab-Straße und dann wieder wie bisher weiter zur Viktor-Koch-Straße und der Amberger Straße umgeleitet. Die Neue Amberger Straße ist insbesondere für den überörtlichen Verkehr in Richtung Autobahn A93 ab der Kreuzung Deiselkühner Weg wieder in beiden Fahrtrichtungen frei befahrbar.Für die Staatsstraße 2151/Amberger Straße gilt für den gesamten Bauabschnitt ab der Kreuzung Deiselkühner Weg eine Einbahnstraßenregelung. Somit wird der Verkehr aus Richtung Autobahn A 93 ortsauswärts in Richtung Amberg einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet.So kann die RBO-Bushaltestelle bei den Anwesen Amberger Str. 55/57 nicht angefahren werden. Diese Haltestelle muss ersatzlos ausgesetzt werden. Die nächste Haltestelle ist bei der Kreuzung Morgenlandstraße.