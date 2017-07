Abbruch des Karger-Anwesens beginnt

Vermischtes Schwarzenfeld

Das ehemalige Anwesen "Karger" muss dem Brückenbau über die Naab weichen, wird doch eine Behelfskonstruktion als Ausfahrt erforderlich. Nur noch eine kleine Fläche des Eternitdaches ist von der Firma Christian Aumer abzubauen. Das Eternit wird luftdicht in Säcke verpackt und abtransportiert. Ein Lkw-Kran hebt die schwere Last zum Boden. Die Arbeiter waren mit Schutzanzügen und Gesichtsmasken am arbeiten. Kommende Woche beginnt der Abbruch des Gebäudes. Bild: ksi