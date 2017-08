Die Abwärtsspirale gestoppt

Vermischtes Schwarzenfeld

06.08.2017

Nach der Blütezeit zwischen 2008 und 2011 mit dem großartigen Aufstieg in die Oberpfalzliga, hat die Abteilung Schach des 1. FC turbulente Zeiten durchlebt. Der Weg ging nur nach unten. Doch die Spirale ist gestoppt worden. "Die Abteilung sieht wieder einen schmalen Streifen am Horizont", so Edgar Mulzer.

Im Sportpark Schwarzenfeld zog die Abteilung Schach eine durchwachsene Bilanz über das abgelaufene Vereinsjahr. Nach der Begrüßung durch Spartenleiter Heinrich Federer, skizzierte zweiter Spartenleiter Edgar Mulzer das Geschehen in der Abteilung. Bescheidene Erfolge haben sich eingestellt und im Laufe der Zeit sind sieben neue Mitglieder dazu gekommen. Zusammen mit den etablierten Spielern bilden sie seit geraumer Zeit das Vereinsgefüge.Dieser kleine Aufschwung brachte es mit sich, dass wieder zwei Mannschaften am Liga-Betrieb teilnehmen konnten. Die erste Mannschaft erlebte in diesem Jahr in der Kreisliga I eine zufriedenstellende Saison und belegte zum Schluss einen soliden vierten Platz. So wie es aussieht, wird die Kreisliga I wohl in der nächsten Zeit das Umfeld bleiben. "Das soll aber nicht heißen", so Mulzer, "dass man sich nicht nach oben orientiert. "Dies hat die zweite Mannschaft vorgemacht". Sie stand von Anfang an auf Platz eins und wurde souveräner Meister und Aufsteiger in die Kreisliga II Nord.Es gilt nun für beide Mannschaften, die guten Leistungen in die nächste Saison mit zu nehmen und darauf aufbauen. Beim Oberpfälzer Schachkongress in Tirschenreuth war es Mulzers Hauptanliegen, zusammen mit den kleinen Nordvereinen die Abschaffung der Kreisliga III Nord durchzusetzen. Es wird ab der kommenden Saison im Norden keine Kreisliga III mehr geben. Die Reste der Kreisliga III werden mit der Kreisliga II zusammen gelegt. Acht Vierermannschaften bilden somit ab der neuen Spielzeit die Kreisliga II Nord. Das bedeutet ganz nebenbei für Schwarzenfeld, dass die zweite Mannschaft als letzter Meister der Kreisliga III Nord in die Annalen eingeht. Der Saisonablauf wurde maßgeblich bestimmt von den beiden Traditionsturnieren und der Vereinsmeisterschaft und dem Erich-Schwider-Pokal. Dreiviertel aller aktiven Spieler nahmen teil. Vereinsmeister wurde mit 9,5 Punkten Hans Tranitz. Er konnte die punktgleichen Verfolger, Heinrich Federer und Newcomer Bernhard Kraus, sicher auf Distanz halten. Kraus sicherte sich den Erich-Schwider-Pokal vor Josef Kutscher und Hans Tranitz. Mit Bernhard Kraus wurde nach 20 Jahren ein neuer Siegername in den Pokal eingraviert. Im Hans-Leiß-Turnier war die Familie Kraus nicht zu bezwingen. Es gewann der stark aufspielende Sohn Nikolas Kraus vor Vater Bernhard.