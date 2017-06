Vermischtes Schwarzenfeld

16.06.2017

414

0 16.06.2017414

Eine Serie von Einbrüchen beunruhigt die Menschen im Raum Schwarzenfeld und Stulln. Wie es aussieht, haben die Ermittler der Nabburger Polizei eine heiße Spur. Und sehen eine Verbindung zu einer Diebstahlserie vor sechs Monaten.

Serie von Diebstählen

Weißer Kastenwagen

Wie im Dezember

Schwarzenfeld/Stulln. Es ist einer Überwachungskamera an einem Wohnanwesen am Ginsterweg im Ruit-Viertel zu verdanken, dass die Polizei einen konkreten Hinweis auf eine mögliche Täterin einer Serie von Diebstählen hat, die in dieser Woche die Menschen in der Region verunsichern.Wie es vonseiten der Nabburger Inspektion hieß, wird eine 20- bis 25-jährige, schlanke Frau mit langem blonden Haaren gesucht. Sie entwendete in den frühen Morgenstunden des Mittwoch (14. Juni) aus einem Geräteschuppen ein schwarz-rotes Jugendfahrrad der Marke Ghost, sowie einen blauen Makita-Akku-Schrauber. Die Beute ist über 700 Euro wert, Sachschaden wurde keiner verursacht.Die Tat fügt sich ein in eine Serie von Diebstählen in der Nacht von Dienstag (13. Juni) auf Mittwoch, die alle das Wohngebiet Ruit betraf. In dieser Nacht wurde aus dem Vorgarten eines Anwesens am Weiherweg ein Motorrad der Marke Honda CBR 600F im Wert von etwa 900 Euro entwendet. Überdies kam zur selben Tatzeit ein Fahrrad aus einer Garage am Dahlienweg abhanden. Dieses neuwertige, hellblaue Mountainbike der Marke Ghost/Kato hatte einen Wert von 420 Euro.Ein weiterer Diebstahl wurde aus dem Nelkenweg gemeldet. Hier entwendeten der oder die Täter ebenfalls aus einer Garage einen Elektro-Bootsmotor der Marke "Rino VX54" im Wert von 300 Euro. Betroffen sind auch der Ginsterweg und der Fliederweg: Im Ginsterweg geht es um zwei entwendete Räder im Wert von 600 und 700 Euro, im Fliederweg um einen Hochdruckreiniger für 200 Euro.Eventuell könnte ein weißer Kastenwagen mit vermutlich tschechischem Kennzeichen, der im Tatzeitraum in Schwarzenfeld aufgefallen war, mit den Diebstählen zu tun haben.Bereits in der Nacht zuvor kam es in Stulln zu einer ähnlichen Serie (wir berichteten). Im Bereich Am Leitenweg wurden der Polizei mehrere Diebstählen aus Gartenhäusern gemeldet. In einem Fall wurde die Zugangstür zum Geräteschuppen mit Gewalt aufgebrochen. Entwendet wurden Gartengeräte, Werkzeuge und zwei Motorroller, wobei ein Motorroller an anderer Stelle Am Leitenweg wieder aufgefunden wurde. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Wert der entwendeten Gegenstände beträgt über 1400 Euro.Die Polizeiinspektion Nabburg bittet, verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere im Zusammenhang mit verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der "Alten Kläranlage", mitzuteilen. Die Dienststelle ist unter der Telefonnummer 09433/2404-0 erreichbar.Nicht nur der Leiter der Polizeiinspektion Nabburg, Erster Polizeihauptkommissar Günther Vierl, denkt bei der aktuellen Serie an Vorkommnisse Ende Dezember 2016 in Stulln. Dort machten sich Unbekannte in der Flurstraße an mindestens vier Einfamilienhäusern oder deren Nebengebäuden zu schaffen. Sie gelangten auf verschiedenste Weise in die Gebäude. Zum Beispiel knackten sie eine Eingangstüre, um in ein Wohnhaus zu kommen.