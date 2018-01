Vermischtes Schwarzenfeld

Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag, 11. Januar, in den Bürokomplex einer Firma in der Hertzstraße in Schwarzenfeld ein. Die Täter hebelten eine Alutüre auf und gelangten so ins Gebäude. Hier wurden sämtliche Schränke geöffnet und durchsucht. Schränke, welche versperrt waren, wurden aufgebrochen. Aus einer Geldkasse entwendeten der oder die Täter dann Bares. Man hatte es ausschließlich auf Bargeld abgesehen. Wertgegenstände wurden hingegen nicht beachtet. Durch den Einbruch entstand ein beträchtlicher Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Die Beute beläuft sich auf etwa 600 Euro. Spuren konnten am Tatort gesichert werden. Die Polizeiinspektion Nabburg, Telefonnummer 09433/92940, bittet um Zeugenhinweise.