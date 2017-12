Vermischtes Schwarzenfeld

26.12.2017

Weil er vermutlich betrunken war, krachte am Sonntag, 24. Dezember, ein Mann an der Kreisstraße SAD 19 mit seinem Auto gegen einen Baum.

Der Mann kam mit seinem Ford Espace am Sonntag gegen 8.45 Uhr zwischen Hohenirlach und Freihöls nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Nach Angaben der Polizei lief der Mann noch vor Eintreffen der Streife zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück. Anschließend ließ sich der Beschuldigte von einer Verwandten abholen und entfernte sich kurz vor Eintreffen an seinem Wohnort erneut in unbekannte Richtung.Die Beamten konnten ihn nicht finden. Im Fahrzeug entdeckten sie aber mehrere leere Bier- und Schnapsflaschen. Dies deutet, wie die Polizei weiter schreibt, zusammen mit dem Verhalten des Mannes, auf Alkoholkonsum hin. Die Staatsanwaltschaft Amberg ordnete die Beschlagnahme des Fahrzeugs an. Eine Strafanzeige wegen Unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wird erstellt. Der Schaden beträgt mindestens 10.000 Euro.