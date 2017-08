Vermischtes Schwarzenfeld

05.08.2017

54

0 05.08.201754

Eine 37-jährige Frau ist am Freitagabend gegen 19 Uhr in Schwarzenfeld mit dem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Sie war so betrunken, dass sie sich kaum auf den Beinen halten konnte - und war mit einem gestohlenen Fahrrad unterwegs.

Der Rettungsdienst versorgte die 37-Jährige. Die Unfallursache konnte schnell geklärt werden, denn die Frau konnte sich alkoholbedingt kaum mehr auf den eigenen Beinen halten. Die Sanitäter nahmen ihr Blut ab.Das Fahrrad der Marke Winora hatte die Frau erst kurze Zeit vorher gestohlen.Die 37-jährige wird sich wegen Diebstahl und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.