Vermischtes Schwarzenfeld

21.07.2017

"Es ist Zeit zu gehen, wenn es am Schönsten ist!" Dieser Songtitel von "Unheilig" wurden den Entlassschülern an ihrem letzten Schultag an der Mittelschule Schwarzenfeld von Konrektor Manfred Bösl mit auf den Weg in den neuen Lebensabschnitt gegeben.

Die "neue Freiheit"

Die besten Absolventen

Dass die Freude am gemeinsam erreichten Ziel des Qualifizierenden Mittelschulabschlusses nahezu alle Absolventen bei dieser Feier die Anstrengung der letzten Monate vergessen ließ, war offensichtlich. Eindrucksvoll der Wortgottesdienst in der evangelischen Christuskirche, der dem Zeremoniell in der Aula der Schule vorangestellt war. Die Freude über das gemeinsam Erlebte in Verbindung mit dem Lesungswort "Ich bin da", oder wie Pfarrvikar zur Freude aller Eltern und Schüler oberpfälzisch zum Ausdruck brachte "I bin dou", bezeugten die Noch-Neuntklässler am Altar. "Schwimmt mit Köpfchen gegen so manche unliebsame Strömung an", ermunterte Pfarrerin Heidi Gentzwein.Der Stellenwert dieser Abschlussfeier innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft wurde schon allein durch die Anwesenheit aller drei VG-Bürgermeister deutlich. Fragend mit "Was wird kommen im neuen Lebensabschnitt?" wandte sich Bürgermeister Manfred Rodde an die Klassengemeinschaft und machte deutlich, was es bedeutet, in der "neuen Freiheit" Verantwortung zu übernehmen. Stellvertretend für den Elternbeirat und Förderverein formulierte Wolfgang Kifmann die Aufforderung "Gebt Gas in der Zukunft".Bilanz zog Schulleiter Rektor Helmut Schuster in Bezug auf die erreichten Leistungen der Schulabgänger. So haben 94,7 Prozent der Quali-Teilnehmer ihr Ziel mit dem erfolgreichen Abschluss geschafft und damit zu einem Rekordergebnis beigetragen. Bayernweit beträgt der Schnitt 65 Prozent. Den Mittelschulabschluss erreichten alle Absolventen. "Bei eurer Lehrerin Andrea Bäumler und den weiteren Lehrkräften wart ihr in besten Händen" stellte der Schulleiter auch seinem Kollegium ein gutes Zeugnis aus. Großes Lob wurde dem Sachleistungsträger, der Verwaltungsgemeinschaft, erteilt, der in aktueller Zeit der Generalsanierung der Schule ein hohes Maß an Verantwortung für Bildungsanforderungen beweist."Steht ihr jetzt am Ende, oder bedeutet es nun einen Anfang für euch?" fragte Klassenlehrerin Andrea Bäumler in die Runde ihrer Neunten. Humorvoll und ratgebend zugleich, umschrieb sie den Stellwert dieses "wichtigen Papieres mit Zahlen darauf," bevor sie dann ausgehändigt wurden, die Abschlusszeugnisse. Besonders erwähnenswert dabei die Leistungen einiger Absolventen, die mit ihren Noten mit einer "Eins" vor dem Komma aufwarten konnten. Selina Neidl erreichte eine Gesamtnote von 1,5, Melina Huber und Lara Singer konnten sich über erreichte 1,7 freuen und Marcel Dzierzawa hatte mit 1,9 Schnitt bestanden.