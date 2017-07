Vermischtes Schwarzenfeld

21.07.2017

Fünf Gramm Schnupftabak in einer Minute so schnell wie möglich in die Nase befördern: Das war die Herausforderung bei der 34. Oberpfalz-Franken-Schnupfmeisterschaft im Kaninchenzüchterheim. Die Naabtal Schnupfer organisierten die Veranstaltung mustergültig.

Leider abgesagt

"Schnupfer fertig machen, die Dose öffnen, Achtung - fertig - los", so das Kommando von Stephan Kreisel. Aus den beiden Regierungsbezirken Franken und Oberpfalz mit insgesamt sechs Vereinen wurden die besten Schnupfer ermittelt. Die Schnupferclubs Schwarzenfeld und Kucha haben leider abgesagt, bedauerte Kreisel. Den Titel des Oberpfalz-Franken-Meisters-Herren erschnupfte sich Hans Schmidt mit 4,941 Gramm aus Egensbach, Vizemeister wurde Josef Fellner mit 4,932 Gramm aus Tanzfleck gefolgt von Harry Trenz mit 4,913 Gramm aus Egensbach. Bester Schnupfer bei den Lokalmatadoren wurde Stephan Kreisel mit 4,727 Gramm. Er landete auf Platz 11. Bei den Damen sicherte sich Belinda Winkler mit 4,909 Gramm den Titel der Oberpfalz-Franken-Meisterin. Valentyna Schrott von den Naabtal Schnupfern landete auf dem 6. Platz mit 4,437 Gramm. Oberpfalz-Franken-Meister wurde Dechendorf mit 19,328 Gramm. Dafür gab es auch den Wanderpokal. Auf den zweiten Platz landete Tanzfleck, gefolgt von Egensbach und den Naabtal Schnupfern. Bei den Frauen siegte die "Damenprise Latsch". Sie konnte mit 18,043 Gramm ihren Titel als Oberpfalz-Franken-Meisterinnen verteidigen.