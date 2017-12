Vermischtes Schwarzenfeld

30.12.2017

Ein 69-Jähriger übersieht ein Kleinkraftrad, auf dem zwei Jugendliche sitzen. Er fährt ungebremst das Fahrzeug auf.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht am Freitag, gegen 21.30 Uhr, auf der Staatsstraße 2151 zwischen Schwarzenfeld und Neunburg vorm Wald. Ein 69-jähriger Opel-Fahrer aus dem Kreis Schwandorf übersah vor ihm ein Kleinkraftrad, auf dem zwei 17-Jährige saßen, meldet Marion Zenger von der Polizeiinspektion Nabburg . Der Pkw-Fahrer fuhr auf das Kleinkraftrad ungebremst auf, die beiden Jugendlichen stürzten und verletzten sich mittelschwer. Einer der Verletzten kam mit dem Rettungsfahrzeug in ein nahe gelegenes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 10.000 Euro.