03.08.2017

Fünf Jahrzehnte Betriebszugehörigkeit sind in der heutigen Zeit eine absolute Besonderheit. Eine solche rühmliche Ausnahme ist Josef Meßmann nicht nur in dieser Hinsicht. Er hat sich hoch gearbeitet.

Josef Meßmann wurde 1953 in Schwarzenfeld geboren und trat am 1. August 1967 ins Berufsleben ein: Als damals 14-Jähriger begann er in Buchtal seine Ausbildung zum Betriebsschlosser. Nach dem Abschluss der Lehre wurde er als Betriebsschlosser mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Automatenbau (Abschneide-, Umsetz- und Glasieranlage) übernommen. Von 1980 bis 1982 absolvierte der Betriebsjubilar erfolgreich die berufsbegleitende "Meisterausbildung Keramik" an einer führenden Fachschule in Selb. 1985 wurde er Vorarbeiter im Pressenhaus des Betriebsteils BKU und 1993 Meister an gleicher Stelle.Im Jahr 2000 folgte die nächste Stufe der Karriereleiter als Obermeister der Betriebsteile BKU und BKR für die Ressorts Pressen, Setzen und Sortieren. 2007 wurde auch die Gesamt-verantwortung für die Werksteile BKU, BKR und BKF in seine Hände gelegt, 2009 kam die BKC als weiterer Betriebsteil dazu. Bereits 2010 folgten die Berufung zum Leiter aller Produktionsbereiche und zum stellvertretenden Leiter des Werkes Buchtal der Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG. 2013 wurde Meßmann dann "erster Mann " und führt seitdem das Werk Buchtal mit seinen derzeit rund 400 Beschäftigten, verbunden mit der Prokura als sichtbares Zeichen der Wertschätzung und des Vertrauens in seine Fähigkeiten."Josef Meßmann ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass sich Bodenständigkeit und Karriere nicht ausschließen beziehungsweise dafür, dass ein Aufstieg aus den eigenen Reihen bis ganz an die Spitze auch heute noch möglich ist", heißt es in einer Mitteilung. Entsprechend groß war die Schar der Gratulanten, die angeführt wurde von Dieter Schäfer (Vorstandsvorsitzender der Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG) und Elfriede Ertl (Leiterin der Hauptabteilung Personal). Dieter Schäfer und Elfriede Ertl übernahmen gerne die Übergabe der äußerst selten verliehenen Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer Regensburg für 50 Jahre Betriebszugehörigkeit. Wie unschwer erkennbar, ist die Verbundenheit von Josef Meßmann zum Werkstoff Keramik beziehungsweise zu Buchtal sehr intensiv und bis heute ungebrochen. In diesem Sinne hofft der Jubilar weiterhin auf beste Gesundheit, um auch künftig seine beruflichen Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen.