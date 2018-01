Freizeit Schwarzhofen

19.01.2018

Jeder verfügbarer Stuhl im Pfarrheim muss angeschleppt werden, damit alle Besucher Platz finden. Auf ungeahntes Interesse ist die Multimediashow über die Schwarzach mit Bildern von Josef Merkl gestoßen. Auf den Fotos begegnet dem Publikum ein faszinierender Lebensraum am Wasser.

Auf Einladung des Katholischen Landvolks (KLB) und des Kulturförderkreises stellte Josef Merkl aus Zangenstein den Weg der Schwarzach "von der Quelle bis zur Mündung" in imponierenden und beeindruckenden Bildern vor. Die Veranstalter durften sich über einen proppenvollen Pfarrsaal freuen.Die Besucher kamen nicht nur aus dem Gebiet der Pfarreiengemeinschaft Schwarzhofen-Dieterskirchen, sondern auch aus vielen umliegenden Orten, sogar ein Auto mit Wunsiedeler-Kennzeichen war vertreten.Josef Merkl hieß unter den Zuhörern Pfarrer Markus Urban, Bürgermeister Maximilian Beer und Ehrenbürger Ernst Hanauer mit Gattin willkommen und dankte der KLB und dem Kulturförderkreis für die Trägerschaft. Für die Veranstaltung wurde auf Eintritt verzichtet, dafür waren Spenden erbeten.In seinem Vortrag schilderte Josef Merkl den Flusslauf in seiner gesamten Länge und begann mit dem "Geburtsort". Wie er ausführte, hat die Schwarzach zwei Quellen - die Böhmische Schwarzach in Tschechien und die Bayerische Schwarzach-Quelle im Schönseer Land. Er blendete auch immer wieder Landkarten ein, um die Lokalitäten genau zu verdeutlichen. Beide Quellflüsse werden vor ihrer Vereinigung bei Tiefenbach zu Silbersee und Perlsee angestaut.Im Folgenden stellte Josef Merkl den weiteren Verlauf des Flusses, die angrenzenden Landschaften und die Orte am Ufer mit Bildern aus allen Jahreszeiten vor. Besonders breiten Raum nahmen dabei Winterbilder ein mit faszinierenden Eis- und malerischen Raureifmotiven. Besonders beeindruckten am Schluss die Luftaufnahmen, die Merkl aus einem Leichtflugzeug gemacht hatte. Klanglich untermalt wurde die Schau mit dezenter Musik. Zum Abschluss brachte langanhaltender Beifall die Begeisterung über diese Foto-Flusskreuzfahrt zum Ausdruck.