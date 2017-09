Märchenhafter Rundgang

Freizeit Schwarzhofen

01.09.2017

3

0 01.09.2017

Hinter der nächsten Biegung wartet die böse Königin oder der Gestiefelte Kater. Das steigert die Freude am Wandern enorm - nicht nur bei Kindern.

Mit Ratespiel

Faszinierende Gestalten

Auch die fünfte Auflage einer Märchenwanderung der Theaterfreunde Schwarzhofen wurde wieder ein Riesenerfolg - obwohl sie wegen einer Übermittlungs- Panne nicht im Programmheft aufgelistet war. Etwa 60 Kinder und etwa doppelt so viele Erwachsene - Mütter, Väter, Großeltern und Geschwister - hatten sich beim Start an der Dr.-von-Ringseis-Grundschule versammelt.Die Kinder waren mit Feuereifer bei der Sache. Für sie hatte man auch wieder ein Ratespiel vorbereitet, und so waren die Kleinen mit Lösungsformular und Stift unterwegs. Die neue Vorsitzende der Theaterfreunde, Melanie Heinrich, empfing die Teilnehmer und drückte ihre Freude über den zahlreichen Besuch aus. Zusammen mit Dr. Franz Süß führte sie den Zug an und läutete jeweils die Spielszenen ein.Sie informierte, dass man wieder neue Märchen ausgesucht habe - darunter so bekannte wie Schneewittchen, Sterntaler und Gestiefelter Kater - und dass von einem Märchen auch mehrere Szenen gespielt werden. Man hatte heuer besonders viele junge Darstellerinnen und Akteure dabei.Auf einem Rundgang zogen die Teilnehmer über den Hütberg hinauf zum Weinberg und dann zurück zur Schule, wobei unterwegs an sieben Stationen mehr oder weniger lange Szenen aus den Märchen gespielt wurden. Die Kinder und Erwachsenen zogen eifrig mit, wobei manchmal der Platz an einigen Stationen schon etwas knapp wurde.Man hatte auch Glück mit dem Wetter: Es war ein warmer Spätsommerabend und angenehm zu gehen. Vor allem die Kinder waren kaum zu halten und stürmten voran. Sie waren beeindruckt von den Szenen und Gestalten - ob böse Königin oder Sterntaler-Mädchen und allen anderen, die an jeder Station reichlichen und verdienten Beifall einheimsten.Bei der Rückkehr zur Schule stellte Melanie Heinrich die kleinen und großen Schauspieler und ihre Rollen vor, sie ernteten einen großen Schlussapplaus. Drei Kinder erhielten einen kleinen Preis, nachdem ihr Zettel ausgelost worden war. Danach setzte man sich noch gern im Vorraum des Pausenhofs zusammen.