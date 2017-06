Marktfest bei Kaiserwetter

Freizeit Schwarzhofen

14.06.2017

14.06.2017

"So schee wie heuer woar's scho' lang nimmer": diesen Kommentar konnte man am Abend des achten Marktfests oder auch am Tag danach vielfach hören. Heuer wurde das Fest zu einer rundum gelungenen Sache. Darüber freuten sich die Organisatoren, die "Kulis", der Markt als Träger und die beteiligten Vereine.

Reißender Absatz

Marktfest-Lied

Einen Teil trug dazu auch der "Wettergott" bei, denn es herrschte traumhaftes Sommerwetter. Schnell füllten sich die Tische, es mussten sogar ständig neue Garnituren aufgestellt werden. Die Besucher brauchten ihr Kommen auch zu keinem Augenblick bereuen, denn sie konnten sich über ein buntes Programm freuen und sich kulinarisch verwöhnen lassen.Die Grillspezialitäten der Feuerwehr Haag fanden reißenden Absatz, vor allem Spanferkelbraten und Wildgulasch waren sehr gefragt. Über guten Zuspruch konnte sich auch der Gartenbauverein freuen, der wieder frische Brezen sowie Käse und belegte Brote anbot und Lose für eine Blumentombola verkaufte. Erstmals bereicherte die Pizzeria "La Villa" mit ihren leckeren Pizzen die Auswahl. Der Elternbeirat des Kindergartens bot Kaffee und Kuchen an. Ein Angebot ganz anderer Art bescherte die Markt- und Schulbibliothek mit einem Bücherbasar.Für die Getränke war die Feuerwehr Schwarzhofen zuständig - die jungen Damen als Bedienungen mit ihren kurzen Lederhosen waren ein Blickfang und hatten viel zu tun. Den Barbetrieb übernahm wieder der Sportverein, der auch Cocktails sowie eine Weinlaube anbot und sich über viel Betrieb freuen konnte. Dem Fest voraus ging ein Gottesdienst, den Aushilfs-Pfarrer Andreas Schlagenhaufer in der Pfarrkirche feierte und der vom Kirchenchor mit der "Waldlermesse" musikalisch umrahmt wurde.Bürgermeister Maximilian Beer drückte seine Freude über den regen Zuspruch aus. Sein besonderer Gruß galt den Vertretern der ausrichtenden Vereine und speziell Elke Reinhart mit ihrem Team von den "Kulis" als Hauptorganisatoren. Dann versammelte er alle zum Anzapfen um das symbolische erste Fass Rhaner-Fest-Bier". Beer selbst zapfte das Fass mit einigen Schlägen an, hatte diesmal aber mit der "Technik" zu kämpfen, da die Gummidichtung am Zapfhahn fehlte. Danach stieß man gemeinsam auf ein Gelingen des Festes an.Für willkommene Abwechslung sorgten die Kinder des Schwarzachtal- Kindergartens mit ihren Erzieherinnen. Sie hatten im Vorfeld fleißig geübt und konnten ein eigens eingeübtes "Marktfest-Lied" singen. Tosender Applaus war ihnen sicher, nicht nur von den stolzen Eltern oder Großeltern, sondern auch vom gesamten Publikum.Natürlich kam auch die musikalische Unterhaltung zu ihrem Recht. Zuerst die Neunburger Stadtkapelle; sie bot "Big Band Sound", hatte aber auch traditionelle bayerisch-böhmische Blasmusik und Swing im breit gefächerten Spektrum ihres Repertoires. Später gab es eine Neuerung, denn die Band "Irgendwie und Sowieso" brachte mit Party-Schlager-Rock neue Töne ins Spiel. Sie kam auch gleich von Anfang an gut an, denn die Damen der Feuerwehr Schwarzhofen sangen und klatschten fleißig mit und wagten sogar ein Tänzchen. In jedem Falle bleibt ein äußerst positives Fazit von einem Marktfest, das nach wie vor nach "fester Einrichtung ruft".

Neunburg vorm Wald

Apotheken-Notdienst. Sonnen-Apotheke in Roding, Falkensteiner Straße 7, Telefon 09461/2647.Stadt- und Pfarrbücherei St. Georg. 15.30 bis 18 Uhr.Tourist-Information. Montag bis Donnerstag von 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr; Freitag von 10 bis 16 Uhr.Erlebnisbad. 10 bis 19.30 Uhr geöffnet, bei schlechtem Wetter von 16 bis 19.30 Uhr.Der Kleiderladen "Emma" (Vorstadt 20) ist heute von 16.30 bis 18 Uhr für Verkauf und Annahme geöffnet.FC-Jugendfußball. 14.30 bis 15.30 Uhr Bambinis.SG Erheiterung. 19 Uhr Schießbetrieb im Schützenheim.Eine-Welt-Laden geschlossen.Ameno Signum. 20 Uhr Treffen im Vereinsheim. Interessierte sind willkommen.Sozialpsychiatrischer Dienst. Kostenlose Außensprechstunde am Montag, 14 bis 17 Uhr, in der Praxis Dr. Hartl und nach Vereinbarung. Anmeldung unter Telefon 09431/88170.Feuerwehr Neunburg. Samstag, 13.15 Uhr, Treffen der Seniorengruppe im Gerätehaus zur Abfahrt nach Schwandorf zu den Felsenkellern.Festspielensemble. 19 Uhr Gesangsprobe für alle im Schlosssaal; anschließend Probe 1. Bild mit Frauenszene für alle mit Hofmusik; 20 Uhr Probe 2. Bild für alle mit Hofmusik; 21 Uhr Probe 3. Bild für alle mit Hofmusik. Samstag ab 12.30 Uhr Reitprobe; 14.40 Uhr Probe 4. Bild für alle mit Hofmusik, Pferden und Wagen; 15.30 Uhr Probe 5. Bild bis Ende der Schlacht für alle mit Hofmusik und Pferden; 16.15 Uhr Probe 5. Bild ab Ende der Schlacht für alle mit Frauen, Kinder und Pferden. Anschließen Probe aller Intermezzi (mit Pferd).Contigo. 19 Uhr Chorprobe im Pfarrsaal.SchwarzhofenMarkt- und Schulbibliothek. 16 bis 18 Uhr.Imkerverein. Samstag, 16 Uhr, Schulung im Bienengarten Schwarzeneck. Referent Herbert Vogl spricht zu den Themen: "Sommerpflege Königinnenzucht". Alle Imker und sonstige Interessierte sind willkommen."Burgschützen" Zangenstein. 20 Uhr Übungsschießen im Vereinslokal.