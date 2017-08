"Nacht der Bücher" erlebt

Freizeit Schwarzhofen

02.08.2017

Über regen Besuch bei der Ferien-Aktion "Nacht der Bücher" durften sich Lisa Auburger, Leiterin der Markt- und Schulbibliothek, und ihre Vorgängerin Gisela Würl freuen. Trotz der sommerlichen Temperaturen fanden sich viele Kinder und Erwachsene ein. Die Buben und Mädchen genossen die angenehme Atmosphäre im kühlen Schulflur und bastelten dort zusammen mit ihren Eltern "Bücherwürmer". Die Erwachsenen setzten sich in der Bücherei zusammen, plauderten miteinander, schmökerten in den Regalen oder nahmen das kulinarische Angebot in Anspruch. Natürlich wurden auch zahlreiche Medien entliehen, denn ab sofort macht die Bibliothek Sommerferien und öffnet erst wieder im September, wenn die Schule beginnt.