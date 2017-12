Kultur Schwarzhofen

01.12.2017

01.12.2017

Zum Ausklang des Schwarzhofener Kulturherbstes öffnet am Wochenende die Galerie "VKUS" ihre Pforten. Die Künstler Klara Ratajczak und Vasilij Plotnikov präsentieren eine Vielzahl von Gemälden und Holzobjekten, Silberschmiedearbeiten, Reliefs und Skulpturen sowie Exponate aus Eisen, Draht und Keramik. Geöffnet ist die Ausstellung heute von 14 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 3. Dezember, von 14 bis 18 Uhr.

Zusätzlich wird in der Galerie in der Webergasse am Sonntag um 14 Uhr der Violinist Clemens Ratajczak ein Konzert geben. Das Ensemble-Mitglied der Essener Philharmoniker (seit 2008) stammt aus einer Hagener Musikerfamilie. Er studierte an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, ergänzte seine musikalische Ausbildung an der Hochschule für darstellende Kunst und Musik in Stuttgart und hängte noch ein Aufbaustudium für Kammermusik dran. Praktische Erfahrungen, auch als Solist, sammelte er vor allem am Staatstheater Wiesbaden, beim SWR Baden-Baden und in Freiburg.Die Ausstellung in der Galerie VKUS ist noch bis einschließlich 20. Dezember zu sehen. Terminvereinbarung ist unter Telefon 09672/927739 oder 0176/20070021 möglich.