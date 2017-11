Kultur Schwarzhofen

28.11.2017

Geistliches Liedgut und heimatliche Gesänge werden meisterhaft vorgetragen. Der Auftritt des Ensembles "Stimmen der Berge" begeistert 400 Zuhörer in der Pfarrkirche. Auch das Publikum heimst Lob ein.

Von Bass bis Tenor

Publikum im Kanon

Ein musikalischer Leckerbissen wurde Besuchern aus nah und fern beim fünften Schwarzhofener Kirchenkonzert serviert. Den Organisatoren - Pfarrer Markus Urban und das Ehepaar Gabriele und Adolf Scharf, unterstützt von Marktgemeinde und Kulturförderkreis - war es gelungen, die "Stimmen der Berge" für ein Gastspiel zu engagieren.Hinter diesem Namen stecken die ehemalige Domspatzen Thomas Gruber, Benjamin Grund, Daniel Hinterberger, Simon Käsbauer und Stephan Schlögl. Sie haben sich zu einem Ensemble zusammengefunden, das alle Stimmbereiche abdeckt - vom ausdrucksvollen Bass über versierten Bariton bis zum "strahlenden" Tenor - und mit großem Erfolg in ganz Deutschland Konzerte gibt sowie etliche Tonträger eingespielt hat. Zum Auftakt des Konzerts drückten Thomas Gruber und Benjamin Grund ihre Freude über den Auftritt in dieser "wunderschönen Kirche" und so nahe an ihrer Heimat aus. "Hier darf i' wenigstens so reden, wia mir der Schnabel g'wachs'n is'", so Gruber, der in Rimbach wohnt.Während seines über zweistündigen Auftritts brannte das Quintett ein musikalisches Feuerwerk mit einem breit gestreuten Repertoire und mit hervorragenden Stimmen im absoluten Einklang ab. Die Lieder wurden zu Begleitung, aber auch a capella gesungen, mit spür- und sichtbarer Freude. Die Zuhörer merkten, dass die Sänger auch zu den Texten und Botschaften stehen, die sie in ihren Liedern verbreiten.Den Eröffnungstitel - eine eigene Version des "Ave Maria" von Bach/Gounod - sangen sie im Mittelgang der Kirche, bevor sie sich in den Altarraum begaben. Ein Großteil der Lieder war einem Kirchenkonzert angepasst und wartete mit einer großen Bandbreite - festlich, klassisch, besinnlich oder beschwingt - auf. Bei etlichen Stücken übernahm einer der Sänger einen Solo-Part.Als besonders beeindruckend empfunden wurden die Lieder "Ave Maria" von Schubert oder das "Gloria in excelsis deo". Sämtliche Gesänge wurden mit reichlich Applaus bedacht. Bei manchen Liedern wurde das Publikum mit einbezogen und konnte mitsingen, so bei "Lobet den Herren", "Danke für diesen guten Morgen" oder "Von guten Mächten wunderbar geborgen". Beim Lied "Du bist da" durften die Zuhörer mitklatschen. Dass die Fünf ihren Namen "Stimmen der Berge" nicht zu Unrecht tragen, bewiesen sie mit Liedern in bayerischer Mundart wie "Drob'n auf'm Berg" oder "A Dankgebet am Gipfelkreuz". Ein besonderes Schmankerl war das "Lueged vo Bärg und Tal" mit Schweizer Dialekt.Gefordert waren die Zuhörer, als sie den Kanon "Wo zwei oder drei" in zwei Gruppen anstimmen sollten. Diese Herausforderung meisterte das Publikum gekonnt, der Lohn war ein Lob von Thomas Gruber: "Manche singen laut und falsch, andere leise und richtig - aber ihr in Schwarzhofen habt's laut und richtig g'sunga." Zum Finale des Konzerts, das unter dem Motto "Im Namen des Vaters" stand, wurden die Sänger mit stehenden Ovationen belohnt. Zwei Zugaben erklangen zum Abschied.Pfarrer Markus Urban dankte den Sängern für ihre Darbietungen und dem Ehepaar Scharf für den Einsatz bei der Organisation. Dem schloss sich Bürgermeister Maximilian Beer an. Pfarrer und Bürgermeister überreichten Geschenke an die Sänger und "Organisationschefin" Gabriele Scharf. Nachdem der Geistliche den Abendsegen erteilte hatte, setzte das gemeinsam gesungene "Großer Gott, wir loben dich" den Schlusspunkt unter ein großartiges Konzert.