Thema Phönix aus der Asche

Kultur Schwarzhofen

16.06.2017

Bei der Vernissage konnte man sich wieder über ein "Eigengewächs" freuen, die Schwarzhofenerin Tatjana Pregler. Sie zeigte ihre Werke unter dem Motto "rebirth". Es ging ihr um die "florale bis animalische Umsetzung mit dem Werkstoff Papier im Raum und vor allem um die zweidimensionale Auseinandersetzung mit der Thematik des Neuanfangs - "der Phönix aus der Asche."

Gute Tradition

"Vorbelastet"

Der Markt und der Kulturförderkreis Schwarzhofen luden am Vorabend des Marktfestes zur Vernissage ins Rathaus ein. Die beiden Bürgermeister Maximilian Beer und Alfred Wolfsteiner konnten sich zusammen mit der Hobby-Künstlerin Tatjana Pregler über einen regen Besuch freuen. Die junge Musikerin Karin Ferstl leitete mit einem Instrumental-Stück auf ihrem Saxophon die Vernissage ein, bevor Beer alle Besucher und vor allem die Ausstellerin mit ihrer Familie und Verwandtschaft begrüßte.Beer stellte in seiner Rede zuerst die "Aktivposten" des Kulturförderkreises und Gisela Würl und Elisabeth Pongratz (zusammen mit ihren Gatten) in den Mittelpunkt, welche die Ausstellung organisiert und alles vorbereitet hatten.Beer dankte der Ausstellerin und stellte heraus, dass es seit langem "gute Tradition" sei, am Vorabend der Feste Ausstellungen im Rathaus - früher sogar im ehemaligen Kloster - zu organisieren. Heuer habe man nicht lange zu suchen brauchen, denn nach dem Motto "Warum in die Ferne schweifen, sieh, das Gute liegt so nah" sei man in Schwarzhofen selbst "fündig" geworden mit der "von der Muse geküssten" Jung-Künstlerin Tatjana Pregler. Er gratulierte ihr "nebenbei" zum erfolgreichen Studiumsabschluss zur Grundschullehrerin.Er erinnerte auch daran, dass ihr Großvater Hans Grassmann sowie ihr Großonkel Dr. Walter Wellner ebenfalls künstlerisch tätig waren. Er ging dann auch aus seiner Sicht auf das Thema der Ausstellung "rebirth" ein, der sehr mehrdeutig sei und von den Medien "vielseitig" "verwendet bzw. bearbeitet" wurde. Er kam auf die Mythologie zu sprechen, speziell anhand eines Werkes, das den aus seiner Asche wieder erstandenen Phönix darstellen konnte. Der Glaube, dass es einmal "weitergeht", sei in vielen Religionen verbreitet. Auch auf die Kontraste und die gegenseitige Abhängigkeit von Licht und Schatten wies er hin, auch auf die verwendete Technik der Kaltnadel-Radierung.Er wandte sich auch den weiteren Werken aus Papier und Draht zu und nannte die weiteren Ausstellungsterminen am Sonntag, 18. Juni, von 14 bis 16 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung mit Familie Würl unter Telefon 09672/3733. Beer dankte auch der jungen Musikerin für ihr gekonntes Spiel. Auch für das leibliche Wohl hatten die fleißigen und kreativen Damen und Herren gesorgt, sodass die Besucher sich stärken und bei guten Gesprächen lange verweilen konnten.