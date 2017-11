Politik Schwarzhofen

29.11.2017

Für die bauliche Entwicklung im Ortskern legt der Marktrat neue Spielregeln fest. Die Gestaltungssatzung gibt Hausbesitzern Orientierungshilfe bei Bauvorhaben - und der Gemeinde hält sie Fördertöpfe offen.

In der Sitzung am Montag ging die Neufassung der Gestaltungssatzung einstimmig über den Ratstisch. Für die Mitglieder des Marktgemeinderates war es unstrittig, dass die seit 1999 gültigen Richtlinien überarbeitet werden mussten. "Nicht schärfer, sondern etwas weicher", so Bürgermeister Maximilian Beer, seien nun die Vorgaben mit denen das baukulturelle Erbe des alten Ortskerns gepflegt und - laut Präambel - "ortsräumliche und bauliche Qualitäten" in den Fokus gerückt werden. Die Satzung sei Voraussetzung dafür, "dass die Regierung den Geldhahn offenlässt" (Beer).Die neue Version sei mit der Regierung der Oberpfalz abgestimmt, als Muster liege die Satzung der Stadt Nabburg zugrunde, erläuterte der Bürgermeister. Überregionale Fachstellen wie Landratsamt, Gemeindetag, Stadtbau Amberg und Kreisheimatpfleger hatten gegen die Novellierung nichts einzuwenden. Die einzige Stellungnahme schickte das Landesamt für Denkmalpflege und gab darin ebenfalls grünes Licht.In der Gestaltungssatzung, für die als Geltungsbereich das Sanierungsgebiet "Alter Marktort" - zwischen General-Stephan-Straße und Neunburger Straße - festgelegt ist, werden unter anderem städtebauliche Merkmale wie Dachlandschaft, Gebäudestellung und -struktur, Bebauungsdichte und Abstandsflächen vorgegeben. Festgeschrieben sind verschiedene Gebäudemerkmale - Außenwände, Wandöffnungen, Dächer, Anbauten, Farbe und energetische Maßnahmen. Werbeanlagen und Außenanlagen sind ebenfalls der Satzung unterworfen. Bauherrn, die bei Sanierungs- und Umbauvorhaben auf staatliche Fördergelder zurückgreifen wollen, müssen diese "Spielregeln" (Beer) einhalten.In der neuen Version, die ab 1. Januar in Kraft tritt, wurden unter anderem Gesetzeshinweise angepasst. Den bisherigen Fließtext löst eine Gliederung ab, "die deutlich besser lesbar ist", so Beer. Eingearbeitet wurden technische Neuerungen und geänderte Aufgabenfelder - beispielsweise bei energietechnischen Fragen. Zusätzlich ist noch eine Liste mit Baudenkmälern im Geltungsbereich der Satzung angefügt.Die Überarbeitung der Satzung hatte das Gremium im Mai 2016 auf den Weg gebracht. Für die Kosten von rund 11 000 Euro hatte der Bezirk 6000 Euro Zuschuss bewilligt.