Politik Schwarzhofen

26.09.2017

Zum Abbruch des historischen Bruckmayer-Anwesens führt im Marktgemeinderat kein Weg hin: Mit 11:1 Stimmen hat das Gremium einen Antrag des Eigentümers abgelehnt. Nun soll zusätzlich die Denkmalschutzbehörde eingeschaltet werden.

Verfall stoppen

Fink: Wenig Erfolgsaussicht

Das Anwesen Das Gebäude "Marktplatz 8", das sogenannte Bruckmayer-Anwesen, zählt nach wie vor zu den markantesten Gebäuden im Ortskern. Eine große Landwirtschaft, eine eigene Brauerei mit Braurecht seit 1613 und ein geräumiges Wirtshaus mit Tanzsaal gehörte einst zum Bestand des stattlichen Anwesens. Seit allerdings im Jahr 2002 der Dachstuhl des denkmalgeschützten Anwesens einstürzte, ist die historische Bausubstanz scheinbar dem Verfall preisgegeben. (mp)

In öffentlicher Sitzung lag der Antrag von Florian Schöberl zum Abbruch des Gebäudes - Marktplatz 8 - "wegen nicht mehr herstellbarer Standsicherheit" auf dem Ratstisch. Da es sich dabei um ein denkmalgeschütztes Objekt in exponierter Lane im Ortskern und im Altortsanierungsgebiet handelt, wurde das Gesuch an städtebaulichen Berater Hartmut Schließer (SBS-Planungsgemeinschaft München) weitergeleitet.In seiner Stellungnahme lehnte Schließer den Antrag klar ab: Das Gebäude sei fast 20 Jahre vorsätzlich dem Verfall preisgegeben gewesen, es fehle ein Gutachten, das die irreparable Standsicherheit nachweise. Ein "ebenfalls wertvolles Nebengebäude" sei bereits abgebrochen. Schließer ergänzte, dass dem Eigentümer schon 1999 Hilfe bei der Entwicklung eines Gesamtkonzepts für eine zukünftige Nutzung angeboten worden sei. Es wäre kostenlos gewesen und in enger Abstimmung erfolgt. Auch weitere finanzielle Unterstützung aus Mitteln der Städtebauförderung seien in Aussicht gestellt worden.Für Hartmut Schließer wäre es ein "städtebauliches Desaster" sollte das - seiner Ansicht nach - "wichtigste Wohn- und Geschäftshaus im gesamten Baugefüge des alten Ortskerns" beseitigt werden. Vielmehr sollte der weitere Verfall gestoppt und alle Beteiligten für ein Nutzungs- und Gestaltungskonzept zusammenwirken."Wir sollten dem Abbruch auf gar keinen Fall zustimmen", war für Bürgermeister Maximilian Beer klar. Er selbst habe den Eigentümer mehrfach um Vorlage eines Nutzungskonzepts und Planungen für einen zeitnahen Wiederaufbau eines altortgerechten Gebäudes gebeten. Doch weiterführende Unterlagen seien bislang nicht vorgelegt worden. Ohne zu wissen, was auf dem Grundstück einmal passieren soll, könne der Abriss nicht genehmigt werden. "Sobald wir eine Konzeption haben, können wir uns weiter unterhalten."Die Mehrheit des Gremiums erklärte sich mit dieser Marschrichtung einverstanden. Für Josef Fink (CWU) allerdings war diese Strategie mit wenig Aussicht auf Erfolg verbunden. Mit 11:1 Stimmen wurde der Abbruch-Antrag schließlich abgelehnt. Außerdem möchte die Gemeinde bei der Denkmalschutzbehörde darauf hinwirken, dass für das historisch wertvolle Gebäude Schutzmaßnahmen zum Erhalt und zur Vermeidung weiterer Schäden "unverzüglich angeordnet werden".