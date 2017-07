Sport Schwarzhofen

21.07.2017

4

0 21.07.2017

Die Bezirksliga-Saison läuft. Dabei gab es am Freitagabend beim Landkreisduell in Schwarzhofen gleich eine kleine Überraschung.

Im Eröffnungsspiel der Bezirksliga Nord gewann der TSV Detag Wernberg am Freitagabend beim SV Schwarzhofen mit 2:1. Im Vorfeld hatten 14 der 16 Vereine im Steckbrief bei der Begrüßungszeremonie den SV Schwarzhofen als Meisterschaftskandidaten genannt. Dieser Favoritenrolle wurden die Schützlinge des Trainerduos Hechtl/Hermes zu keinem Zeitpunkt gerecht. Die Mannschaft wirkte in vielen Phasen des Spiels unsortiert und undurchdacht.Ganz anders der Gast aus Wernberg, der von Beginn an die Zweikämpfe für sich entscheiden konnte und durch geschicktes Verhalten zahlreiche Freistöße in der Gefahrenzone für sich herausholte. So ergab sich bereits nach acht Spielminuten die Standardsituation aus dem linken Halbfeld, aus der die 1:0-Führung der Gäste resultierte. Der überragende Gästespieler Christian Luff zirkelte den Ball an Freund und Feind vorbei ins lange Eck. Schwarzhofen wirkte weiter konfus und konnte keine Ruhe ins eigene Spiel bringen. Wie aus heiterem Himmel fiel der 1:1-Ausgleich durch Schwarzhofens Martin Weiß, der nach einem weiten Ball davon profitierte, dass Detags Keeper Matthias Jahn mit einem eigenen Abwehrspieler zusammenprallte und der Schwarzhofener Kapitän den Ball nur noch ins leere Tor schieben musste. Das Spiel war in den Folgeminuten weiter geprägt von vielen Zweikämpfen und eine Fülle an unnötigen Fehlpässen.Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann die spielentscheidende Szene. Schwarzhofens Abwehrspieler Marvin Weigl verlor einen wichtigen Zweikampf gegen den Wernberger Neuzugang Jiri Sefl am linken Strafraumeck. Dieser tankte sich bis zur Grundlinie durch und bediente mustergültig Thimo Luff, der den Ball vier Minuten vor dem Pausenpfiff nur noch über die Linie drücken musste.Auch nach der Pause versuchten beide Teams ihr Glück mit hohen Bällen. Der Nackenschlag für die Gastgeber war bei hochsommerlichen Temperaturen die Rote Karte für Martin Weiß nach knapp einer Stunde. Der eingewechselte Alexander Götz brachte auf SV-Seite zwar noch etwas Schwung. Die zwei sehr guten Chancen blieben dennoch ungenutzt.SV Schwarzhofen: Ullmann, Hammer (60. Fleischmann), Zäch, Weiss C., Voith (65. Haimerl), Danner M., Gietl, Weiss M., Danner C., Lennert (46. Götz), WeiglTSV Detag Wernberg: Jahn, Mann, Sefl, Riedl (62. P. Luff), T. Luff, Rauen (87. Maly), C. Luff, Reis (84. Denkewitz), A. Luff, Maunz, HäffnerTore: 0:1 (8.) Christian Luff, 1:1 (12.) Martin Weiß, 1:2 (41.) Thimo Luff - SR: Ehlich (Mehlmeisel) - Zuschauer: 200 - Gelb-Rot: (57.) Martin Weiß (Schwarzenfeld) wegen wiederholten Foulspiels